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San Pedro: Valentina Boari brilló en Mar del Plata con seis medallas de oro y una de bronce

La nadadora del Club de Pescadores y Náutica San Pedro tuvo una destacada actuación en el Torneo Atlantis y ratificó su crecimiento deportivo.

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15 de septiembre de 2026 a las 06:57 p. m.
La representante del Club de Pescadores y Náutica San Pedro ratificó su crecimiento constante y coronó su esfuerzo con una cosecha de seis medallas de oro y una de bronce.
Foto: Noti San Pedro

La nadadora de la ciudad de San Pedro, Valentina Boari, tuvo una destacada participación en el Torneo Atlantis, disputado en Mar del Plata, donde consiguió seis medallas de oro y una de bronce. La representante del Club de Pescadores y Náutica San Pedro volvió a demostrar su evolución y protagonizó una actuación sobresaliente.

Valentina Boari y sus destacadas marcas individuales

En las pruebas individuales, Boari alcanzó marcas de alto nivel técnico en distintas especialidades. En los 100 metros libres registró un tiempo de 1:01:88, mientras que en los 200 metros combinados completó la prueba en 2:37:80.

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Además, la nadadora sampedrina compitió en los 50 metros libres, donde marcó 27:82, y en los 400 metros libres, con un registro de 4:48:15.

Estos resultados le permitieron sumar importantes preseas y confirmar el crecimiento que viene mostrando en su recorrido dentro de la natación competitiva.

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También se destacó en las pruebas de relevos

El rendimiento de Boari también fue fundamental en las competencias por equipos. La representante del Club de Pescadores y Náutica San Pedro integró distintas postas que tuvieron una muy buena actuación durante el certamen.

En los relevos de 200 metros libres, uno de los equipos registró un tiempo de 2:04:19, mientras que en los 200 metros combinados la marca fue de 2:18:90. Además, participó de otra posta de 200 metros libres que completó la prueba en 1:56:87.

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De esta manera, su aporte individual se complementó con un desempeño colectivo que permitió ampliar la cosecha de medallas obtenida en Mar del Plata.

Reconocimiento al equipo de natación de San Pedro

Desde el Club de Pescadores y Náutica San Pedro destacaron el desempeño de Valentina Boari y también felicitaron al cuerpo técnico que acompaña al equipo de natación.

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La entidad reconoció especialmente el trabajo realizado bajo la conducción de Sebastián Estevez, tanto por los resultados individuales como por el rendimiento colectivo alcanzado durante el Torneo Atlantis.

La actuación en Mar del Plata representa otro paso importante en el crecimiento deportivo de Boari, que continúa sumando experiencia y buenos resultados en el ámbito de la natación competitiva.

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