La Beriso llega a San Nicolás con un show que recorre su historia musical

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San Nicolás

La banda liderada por Rolo Sartorio se presentará el 18 de septiembre a las 21:30 en el Teatro San Nicolás, con un repertorio que recupera canciones de distintas etapas.

La Beriso regresará a San Nicolás este viernes 18 de septiembre para presentarse desde las 21:30 en el Teatro San Nicolás, ubicado en De la Nación 346. La banda encabezada por Rolando “Rolo” Sartorio llegará con su gira “El pasado vuelve a sonar”, que propone un recorrido por diferentes momentos de su trayectoria.

La Beriso presenta “El pasado vuelve a sonar” La propuesta que trae La Beriso a San Nicolás busca recuperar canciones que no suelen integrar de manera habitual sus presentaciones actuales y combinarlas con algunos de los clásicos más reconocidos de la banda.

La gira comenzó luego de un 2025 marcado por la celebración de los diez años de “Historias”, uno de los discos que tuvo un papel importante en la consolidación del grupo dentro de la escena del rock argentino.

Para esta nueva etapa, la banda propone recorrer distintas épocas de su repertorio y volver sobre canciones que acompañaron sus más de dos décadas de trayectoria.

Cuándo y dónde toca La Beriso en San Nicolás El recital será este viernes 18 de septiembre a las 21:30 en el Teatro San Nicolás, ubicado en De la Nación 346.

La presentación había sido anunciada meses atrás y ahora forma parte de la cartelera oficial de la sala para esta semana, en el marco de la agenda cultural de septiembre en la ciudad.

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La organización recomienda consultar previamente la disponibilidad de entradas a través de los canales oficiales de venta vinculados al espectáculo.

La trayectoria de la banda liderada por Rolo Sartorio La Beriso nació en Avellaneda en 1998 y tiene como principal referente a Rolando “Rolo” Sartorio, voz y guitarra. Con el paso de los años, el grupo construyó una extensa trayectoria dentro del rock argentino.

La banda pasó de los escenarios del circuito independiente a presentarse en grandes estadios y festivales, además de realizar numerosas giras por distintas ciudades del país y también en el exterior.