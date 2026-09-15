San Nicolás: Walter Martínez, de 17 años, es buscado tras volver a ausentarse de su casa

> San Nicolás: Walter Martínez, de 17 años, es buscado tras volver a ausentarse de su casa

San Nicolás

El adolescente fue visto por última vez este lunes al salir de una escuela de calle 25 de Mayo. La semana pasada también había sido buscado.

15 de septiembre de 2026 a las 09:04 a. m.

15 de septiembre de 2026 a las 09:04 a. m.

La Policía busca en San Nicolás a Walter Martínez, un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del lunes 14 de septiembre. El joven salió de la Escuela CFI, ubicada en 25 de Mayo 675, y no regresó a su domicilio, por lo que su familia radicó una denuncia.

Buscan a Walter Martínez en San Nicolás De acuerdo con la denuncia presentada por su tía, Walter salió del establecimiento educativo alrededor de las 16:30. Habitualmente utiliza el transporte público para regresar a su vivienda y suele llegar cerca de las 17:45, pero esta vez no volvió y la familia perdió contacto con él.

Al momento de ausentarse llevaba un buzo gris, pantalón de jogging del mismo color, zapatillas azules y una mochila negra. El adolescente mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez morena, cabello castaño oscuro y ojos marrones. No posee tatuajes.

Qué se sabe sobre el adolescente desaparecido Según la información aportada a los investigadores, Walter se encuentra sin documentación, dinero ni teléfono celular. Personal policial realizó una búsqueda en su domicilio de calle Strauss al 300, aunque el procedimiento no permitió establecer dónde podría encontrarse.

La situación genera especial preocupación debido a que esta es la segunda vez en menos de una semana que el adolescente se ausenta de su domicilio. El miércoles 9 de septiembre también había sido denunciada su desaparición, luego de que se retirara de su vivienda de la zona norte.

Continúa la búsqueda y la investigación policial En aquella oportunidad, Walter había salido alrededor de las 18:00 después de mantener una discusión con su tía materna y posteriormente fue localizado, tras un operativo de búsqueda desplegado por la Policía.

Por la nueva ausencia, la Comisaría Primera de San Nicolás inició una causa por averiguación de paradero, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 13 del Departamento Judicial San Nicolás.