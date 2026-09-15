> Rojas: Terral 1, abrió la inscripción para acceder a terrenos y proyectar la vivienda propia

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Este viernes habrá una charla informativa para explicar el funcionamiento de la iniciativa y responder consultas sobre el proceso.

El Municipio de Rojas abrió la inscripción para Terral 1, una propuesta del programa Mi Lote que busca facilitar el acceso a terrenos a vecinos que proyectan construir su vivienda.

Terral 1 abrió su inscripción en Rojas El Municipio de Rojas informó que ya se encuentra habilitada la inscripción para Terral 1, una iniciativa que forma parte del programa Mi Lote y que apunta a brindar una alternativa para aquellas personas que buscan acceder a un terreno y comenzar a proyectar la construcción de su vivienda.

La apertura de la inscripción representa el inicio de una nueva etapa dentro de esta propuesta habitacional, que busca generar oportunidades para vecinos que necesitan contar con un lote como primer paso para avanzar posteriormente con la construcción de su casa.

Desde el gobierno local señalaron que las personas interesadas podrán conocer en detalle las características de Terral 1 y las condiciones previstas para participar a través de una jornada informativa que se realizará esta semana.

Habrá una charla informativa para los interesados En ese marco, el viernes 18 de septiembre, a las 18:30, se llevará adelante una charla informativa en el Hall Municipal de Rojas.

El encuentro estará destinado a quienes tengan interés en participar de Terral 1 y quieran conocer con mayor precisión cómo funciona la propuesta. Durante la jornada se brindará información vinculada con el programa Mi Lote y se explicarán los principales aspectos que deben tener en cuenta los vecinos antes de completar la inscripción.

La charla también permitirá plantear consultas directamente ante los responsables de la iniciativa. De esta manera, quienes estén evaluando la posibilidad de anotarse podrán despejar dudas y contar con mayor información antes de avanzar con el trámite.

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Cómo será el proceso para acceder a Terral 1 De acuerdo con lo informado por el Municipio, durante la jornada se explicará quiénes pueden acceder a Terral 1, cuáles son los pasos necesarios para realizar la inscripción y cómo funciona el programa Mi Lote.

La propuesta busca que los vecinos interesados cuenten con información clara sobre el procedimiento y puedan conocer las condiciones establecidas para formar parte de esta iniciativa.

El acceso a un terreno constituye, para muchas familias, una instancia fundamental dentro del proyecto de construir una vivienda propia. En ese sentido, Terral 1 se presenta como una alternativa orientada a facilitar ese primer paso y ampliar las posibilidades de acceso a lotes.

La convocatoria a la charla del viernes permitirá además concentrar en un mismo espacio las consultas de quienes estén interesados en el programa. Desde el Municipio remarcaron la importancia de participar del encuentro para conocer los detalles antes de completar la inscripción.