La Beriso llega a Pergamino con “El pasado vuelve a sonar”

Pergamino

La banda referente del rock argentino se presentará este sábado en el complejo New Park. En el marco de su nueva gira, repasará canciones que hacía tiempo no formaban parte de sus shows junto a los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

Pergamino se prepara para recibir a una de las bandas más convocantes del rock argentino. La Beriso llegará a la ciudad este sábado 19, en el marco de su nueva gira nacional e internacional “El pasado vuelve a sonar”, con un espectáculo que promete recorrer distintas etapas de la extensa trayectoria del grupo.

La cita será desde las 20:00 en el complejo New Park, ubicado en avenida Buccar 1450, donde el público podrá reencontrarse con canciones que durante mucho tiempo no estuvieron presentes en los escenarios y, al mismo tiempo, disfrutar de los clásicos que se convirtieron en parte fundamental de la historia de la banda.

La nueva gira comenzó a principios de este año y propone recuperar grandes canciones del repertorio de La Beriso, combinándolas con los éxitos que sus seguidores esperan volver a escuchar en cada presentación.

Una gira que recorre Argentina y el mundo Después de una exitosa gira durante 2025, en la que la banda celebró los 10 años del disco “Historias”, La Beriso inició este nuevo recorrido con una propuesta renovada.

“El pasado vuelve a sonar” llevará al grupo por diferentes escenarios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Colombia y España, consolidando una trayectoria que trascendió las fronteras y convirtió a La Beriso en uno de los nombres más importantes del rock argentino contemporáneo.

Pergamino será una de las paradas de este recorrido, ofreciendo al público local y de la región la posibilidad de disfrutar de un show que recupera canciones de distintas épocas de la banda.

LA BERISO Una historia que comenzó en 1998 Formada en 1998 en Buenos Aires, La Beriso construyó a lo largo de más de dos décadas una carrera marcada por la convocatoria masiva y el crecimiento sostenido.

La banda está integrada por Rolando “Rolo” Sartorio, en voz y guitarra; Emiliano Mansilla, en guitarra y coros; Ezequiel Bolli, en bajo; y Javier Pandolfi, en batería. A ellos se suman como músicos invitados Conde Kung, en teclados; Yamil López, en guitarra y coros; y Pablo Puntoriero, en saxofón y percusión.

A partir de 2013, la agrupación comenzó a consolidar una seguidilla de shows con localidades agotadas en los principales escenarios del país, construyendo una relación cada vez más fuerte con su público.

De los grandes escenarios a Pergamino La trayectoria de La Beriso incluye presentaciones en algunos de los escenarios más importantes de Argentina. La banda realizó shows con entradas agotadas en el Luna Park, el Estadio Único de La Plata, donde reunió a 40.000 personas en 2015 y volvió a agotar localidades en diciembre de 2017; el Estadio de Vélez Sarsfield, ante 40.000 espectadores en 2018; y el DirecTV Arena, con capacidad para 15.000 personas.

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También protagonizó dos funciones completamente agotadas en el Estadio Ferrocarril Oeste, que reunieron a unas 50.000 personas entre ambas presentaciones.

A esa trayectoria se suman participaciones como banda invitada en los shows que The Rolling Stones y Guns N’ Roses ofrecieron en Argentina, una experiencia que también marcó la carrera del grupo.

Uno de sus grandes momentos de consagración llegó con la presentación de “Pecado Capital”, producción con la que La Beriso llegó al Estadio River Plate a fines de 2016 ante más de 55.000 personas. De esta manera, se convirtió en la octava banda local en presentarse en uno de los estadios más emblemáticos de Argentina y uno de los escenarios de referencia para artistas internacionales en Latinoamérica.

Nueve discos de estudio y una historia de éxitos La Beriso cuenta con nueve álbumes de estudio y dos discos en vivo, además de una carrera caracterizada por importantes niveles de ventas y popularidad en Argentina.

Su repertorio se fue ampliando también a partir de diferentes colaboraciones y versiones de canciones de otros artistas. Entre ellas se encuentra “Corazón Duro”, perteneciente a la reconocida banda mexicana Bronco, también conocida como El Gigante de América. La versión de La Beriso alcanzó posiciones destacadas en rankings de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina.

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El grupo también realizó una versión de “Cacho de Buenos Aires”, un clásico de uno de los artistas más emblemáticos de la música argentina, con el que volvió a alcanzar los primeros lugares de diferentes rankings.

Entradas para la noche de rock La presentación del sábado 19 será una oportunidad para que los seguidores de La Beriso puedan reencontrarse con canciones que forman parte de la identidad de la banda y descubrir otras que hacía tiempo no sonaban en sus recitales.

Las entradas para el show en Pergamino pueden adquirirse de manera presencial y abonando en efectivo en Peppers, ubicado en Dorrego y Azcuénaga, o de forma virtual a través de Planeta Entradas.