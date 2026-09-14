Más de 700 peregrinos, una sola fe: Pergamino caminó hasta San Nicolás a los pies de la Virgen del Rosario

> Más de 700 peregrinos, una sola fe: Pergamino caminó hasta San Nicolás a los pies de la Virgen del Rosario

Pergamino

El frío, el viento y la llovizna no pudieron detener una caminata sostenida por la fe, la oración, los abrazos y el acompañamiento de cientos de personas. Tras dos jornadas de esfuerzo y emoción, la llegada fue coronada con una misa celebrada por monseñor Hugo Santiago.

Hay caminos que se recorren con los pies y otros que, además, se transitan con el corazón. La 40ª Peregrinación de Pergamino a San Nicolás volvió a ser una expresión de fe, pero esta vez tuvo una dimensión especial: 747 peregrinos dijeron sí a la convocatoria y convirtieron esta edición en la más numerosa de su historia.

El sábado, cuando todavía no había amanecido, la Parroquia San Carlos comenzó a recibir a quienes se disponían a emprender el camino. A las 5:00, la peregrinación partió rumbo a San Nicolás. Del otro lado de la Ruta 188 esperaba un recorrido que durante dos jornadas estuvo acompañado por el cansancio, el frío, el viento pero también por la certeza de que cada paso tenía un destino: llegar a los pies de la Virgen del Rosario.

La cantidad de personas que se sumaron terminó superando todas las expectativas de quienes estuvieron al frente de la organización. Para los guías y coordinadores, acostumbrados a preparar durante meses cada detalle de esta experiencia, el desafío fue enorme. Pero también lo fue la emoción de comprobar, una vez más, que la fe seguía movilizando a cientos de personas.

Fernanda Panza, una de las organizadoras, resumió lo vivido con palabras que reflejaron la intensidad de estas dos jornadas: “La verdad que este año fue una peregrinación emocionante, llena, llena, llena de recuerdos, de emociones. Mucha cantidad de gente que le dijo sí a María”.

Una multitud que caminó con María Los números dieron cuenta de la magnitud de esta edición: 747 peregrinos formaron parte de la caminata. Pero detrás de esa cifra hubo historias personales, pedidos, agradecimientos, promesas, recuerdos y motivos que llevaron a cada persona a ponerse en marcha.

La peregrinación tuvo sus tradicionales paradas de descanso en los pueblos ubicados sobre la Ruta 188. En Guerrico se celebró la misa, uno de los momentos de oración compartida durante el recorrido. Y este año se incorporó una modificación importante respecto de las ediciones anteriores: la parada nocturna se realizó bajo techo, en la localidad de Erezcano. Allí los peregrinos pudieron recuperar fuerzas para continuar al día siguiente. El domingo, muy temprano, retomaron la marcha. El siguiente punto de descanso fue Campo Salles y, desde allí, quedó el tramo final hasta San Nicolás.

Cada pueblo, cada parada y cada tramo del camino fueron parte de una peregrinación que se construyó colectivamente. Hubo quienes caminaron junto a familiares y amigos, quienes lo hicieron en silencio y oración y quienes encontraron en el grupo el aliento necesario para continuar cuando las piernas y el cansancio comenzaban a hacerse sentir.

PRENSA OBISPADO SAN NICOLAS El clima no detuvo la marcha El clima también fue parte de la experiencia. El viento frío y la llovizna acompañaron buena parte del trayecto, sumando dificultad a una caminata que de por sí exigió esfuerzo físico y fortaleza. Pero los peregrinos siguieron avanzando.

En esos momentos, el acompañamiento adquirió un valor todavía mayor. Una palabra, una sonrisa, un abrazo o simplemente saber que había alguien dispuesto a ayudar podían convertirse en el impulso necesario para dar algunos pasos más.

Fernanda destacó especialmente ese acompañamiento recibido durante el camino: “A esas sonrisas, a esos abrazos, a ese agite que teníamos cuando por ahí flaqueábamos o el cansancio nos resignaba, y había gente alentándonos y diciendo que siempre para adelante”.

La organización también contó con el acompañamiento de personal de enfermería y de salud, patrulleros, grupos de apoyo, personas encargadas de acercar agua y disponer baños y quienes colaboraron en cada una de las paradas. También estuvieron quienes prestaron sus instalaciones y su servicio para que los peregrinos pudieran descansar.

Para Fernanda, todos ellos fueron protagonistas silenciosos de la peregrinación: “Todos, todos, la verdad que nos dieron y nos extendieron su servicio sin nada a cambio, con esa adrenalina y alegría que caracteriza estas cosas”.

Llegar a los pies de la Virgen Después de dos jornadas de camino, el esfuerzo tuvo su recompensa en San Nicolás. Allí, los peregrinos fueron recibidos en el Santuario por el obispo de la Diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago, quien celebró la misa pasadas las 17:00.

La llegada condensó todo lo vivido durante el recorrido. El cansancio de los kilómetros quedó atravesado por la emoción de haber cumplido nuevamente con ese compromiso que, desde hace cuatro décadas, une a Pergamino con San Nicolás.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Cada vez más construcciones prescinden del gas y funcionan con electricidad

Porque la peregrinación no fue solamente una caminata. Fue también una manera de rezar, de agradecer, de pedir y de encontrarse con otros. Fue la posibilidad de compartir el cansancio y transformarlo en fortaleza; de atravesar las dificultades sostenidos por la comunidad y de renovar una devoción que año tras año vuelve a poner a cientos de personas en movimiento.

En esta edición número 40, esa expresión de fe alcanzó una dimensión inédita. 747 personas caminaron juntas hacia la Virgen, en una muestra de que, aun con frío, viento, llovizna y cansancio, hubo algo que pudo más: la voluntad de llegar.

Un desafío que también deja aprendizajes Para quienes organizan la peregrinación, el récord de participación no solo significó alegría. También planteó nuevos desafíos para el futuro.

“Fue todo un desafío para nosotros, porque la cantidad de gente sobrepasó lo que esperábamos, sobrepasó nuestras emociones, nuestros deseos”, reconoció Fernanda, quien valoró el esfuerzo realizado por todo el equipo para acompañar a una multitud que superó las previsiones.

PRNESA OBISPADO SAN NICOLAS La gratitud después del camino Una vez cumplido el objetivo, quedó sobre todo el agradecimiento. A quienes caminaron, a quienes acompañaron desde los pueblos, a los equipos de salud, a las fuerzas de seguridad, a los colaboradores y a quienes esperaron a los peregrinos en San Nicolás.

Pero también a quienes, sin poder estar físicamente en la ruta, acompañaron con una oración.

Fernanda lo expresó con emoción: “Hay mucho por agradecer. Ojalá no me olvide de ningún detalle, pero cada uno sabe que, la verdad, nos llenan de gozo, de alegría, y somos muy felices de poder haber llegado otros años más a los pies de María”.

La fe que puso a 747 personas en movimiento terminó encontrando su destino en San Nicolás. Y después de los kilómetros, el frío y el cansancio, quedó la certeza de haber compartido algo que trasciende la propia caminata.

“Estos 40 años fueron sumamente emocionantes para todos”, expresó Fernanda en nombre de los guías y la coordinación.

Ahora llegará el momento de volver a encontrarse, ya sin mochilas ni kilómetros por delante, pero con todo lo vivido todavía presente.

El sábado será la Misa del Peregrino La celebración continuará el próximo sábado 19 de septiembre, cuando la comunidad vuelva a reunirse para agradecer por el camino recorrido.

“Nos encontramos para dar gracias por este peregrinar y para volver a encontrarnos”, invita la convocatoria a la Misa del Peregrino, que se celebrará a las 19:00 en la Parroquia San Carlos de Pergamino.