> San Nicolás: Cada vez más construcciones prescinden del gas y funcionan con electricidad

San Nicolás

Arquitectos y desarrolladores de San Nicolás incorporan instalaciones totalmente eléctricas para reducir costos, simplificar las obras y acortar los tiempos de ejecución.

La construcción de viviendas y edificios en la ciudad de San Nicolás atraviesa un cambio en la forma de resolver sus necesidades energéticas. Cada vez más proyectos prescinden de la instalación de gas y optan por sistemas eléctricos para calefacción, agua caliente, climatización y equipamiento, una alternativa que permite simplificar las obras y reducir costos.

Edificios de San Nicolás avanzan hacia instalaciones totalmente eléctricas Desde el sector de la arquitectura local explican que la decisión responde principalmente a cuestiones prácticas y económicas. En especial en los edificios, evitar una instalación completa de gas permite reducir materiales, tareas y etapas vinculadas con las habilitaciones correspondientes.

La colocación de cañerías, ventilaciones y otros componentes necesarios para una red de gas debe ser contemplada desde el inicio del proyecto y verificada durante la ejecución. Al eliminar esa instalación, los desarrolladores pueden simplificar parte del proceso constructivo.

“Últimamente la mayoría de los edificios son todos eléctricos, pero por una cuestión de costos y de habilitación”, explicó una arquitecta vinculada al desarrollo de obras en San Nicolás.

La posibilidad de construir viviendas sin gas no es nueva, pero comenzó a ganar mayor presencia en los proyectos recientes. Según explicó la profesional, actualmente es posible resolver prácticamente todas las necesidades de una vivienda mediante electricidad.

La tecnología permite resolver calefacción y agua caliente con electricidad El avance de los equipos eléctricos también favoreció esta transformación. Los sistemas de climatización Inverter y las bombas de calor ofrecen alternativas más eficientes que los antiguos equipos eléctricos de resistencias, mientras que las cocinas de inducción permiten prescindir del gas para la preparación de alimentos.

La calefacción, el agua caliente y la climatización son algunos de los principales consumos que pueden resolverse de esta manera. Un termotanque eléctrico, por ejemplo, evita incorporar una instalación de gas y los conductos de ventilación asociados.

Además, cuando llega el momento de reemplazar un equipo, la renovación puede realizarse sin intervenir sobre una red de gas. Esto representa otra ventaja para viviendas y edificios diseñados desde el comienzo con un esquema energético completamente eléctrico.

“Tranquilamente las construcciones hoy pueden ser totalmente eléctricas, sin tener nada de gas”, sostuvo la arquitecta, quien señaló que esta posibilidad ya forma parte de las decisiones que se analizan durante el diseño de nuevos proyectos.

De todos modos, una construcción totalmente eléctrica requiere una planificación adecuada de la potencia disponible. La climatización, los termotanques y las cocinas pueden generar consumos importantes, por lo que la capacidad necesaria debe contemplarse desde la etapa de proyecto.

Una tendencia que crece en las nuevas construcciones El fenómeno que comienza a observarse con mayor frecuencia en San Nicolás también forma parte de una tendencia internacional. En distintos mercados, las nuevas viviendas incorporan sistemas que reducen o eliminan el uso de combustibles dentro de los hogares, impulsados por cuestiones de eficiencia, costos y simplificación de las instalaciones.

En Argentina, el proceso presenta características particulares y está fuertemente relacionado con los costos de construcción y las cuestiones operativas. Para los desarrolladores, evitar una segunda red de servicios puede significar menos materiales, menor complejidad durante la obra y una reducción de las etapas necesarias para completar el proyecto.

En los edificios, el impacto puede ser todavía mayor debido a la escala de las instalaciones. Una construcción totalmente eléctrica concentra sus necesidades energéticas en la red eléctrica, pero exige prever desde el comienzo la potencia necesaria para responder a los diferentes consumos.

En San Nicolás, esta tendencia plantea también el desafío de acompañar el crecimiento de las nuevas demandas energéticas y garantizar las condiciones de conexión necesarias para cada desarrollo.