El desempleo en San Nicolás-Villa Constitución llegó al 10,4% y el Indec actualizará el dato esta semana

> El desempleo en San Nicolás-Villa Constitución llegó al 10,4% y el Indec actualizará el dato esta semana

San Nicolás

El Indec difundirá este jueves el desempleo del segundo trimestre de 2026. El aglomerado había registrado 10,4% en el período anterior.

14 de septiembre de 2026 a las 09:46 a. m.

14 de septiembre de 2026 a las 09:46 a. m.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el informe de Mercado de Trabajo correspondiente al segundo trimestre de 2026. El aglomerado San Nicolás-Villa Constitución llega a la nueva medición con una tasa de desocupación del 10,4%, la más alta del país en el primer trimestre.

San Nicolás-Villa Constitución tuvo la mayor tasa de desempleo El dato de 10,4% registrado entre enero y marzo de 2026 ubicó al aglomerado San Nicolás-Villa Constitución como el de mayor desocupación entre los 31 centros urbanos relevados por el Indec. El indicador superó en 2,6 puntos porcentuales al promedio nacional correspondiente a ese período.

Según los datos difundidos por el organismo, unas 9.000 personas se encontraban desocupadas en el aglomerado, sobre una población económicamente activa estimada en 88.000 personas y una población total cercana a los 201.000 habitantes.

Detrás de San Nicolás-Villa Constitución se ubicaron Bahía Blanca-Cerri, con 10,1%; los partidos del Gran Buenos Aires y Gran Resistencia, ambos con 9,7%; Mar del Plata, con 9,3%; y el Gran Córdoba, con 8,8%.

La marca del 10,4% también representó la tercera peor tasa registrada durante un primer trimestre en la última década para este aglomerado. Solo fue superada por el 11,7% correspondiente a 2019 y el 11,5% registrado en 2020.

El desempleo pasó del 6,1% al 10,4% desde 2023 La evolución de la desocupación muestra un incremento respecto del cierre de 2023. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, la tasa correspondiente al aglomerado San Nicolás-Villa Constitución se ubicaba en 6,1%, según la medición del cuarto trimestre de aquel año.

En ese momento, el indicador representaba unas 5.000 personas sin empleo. La subocupación, por su parte, alcanzaba al 6,8% de la población económicamente activa.

Desde entonces, la tasa presentó variaciones durante los distintos trimestres, aunque con una tendencia general ascendente hacia el comienzo de 2026. Los registros fueron de 8,7% en el primer trimestre de 2024, 6,5% en el segundo, 7,2% en el tercero y 8% en el cuarto.

Durante 2025, el desempleo se ubicó en 8,5% entre enero y marzo, 9,3% entre abril y junio, descendió a 5,4% entre julio y septiembre y volvió a subir hasta 9,4% en el último trimestre del año.

El nuevo informe mostrará la situación laboral del segundo trimestre Este jueves, el Indec difundirá los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al segundo trimestre de 2026. El dato permitirá conocer si la tasa de desocupación del aglomerado San Nicolás-Villa Constitución continuó en ascenso o mostró alguna mejora durante el período.

La nueva medición cobra especial relevancia en una región con fuerte peso de la actividad industrial, siderúrgica y metalúrgica, sectores que atravesaron durante los últimos meses un escenario marcado por dificultades productivas, cierres, suspensiones y despidos.