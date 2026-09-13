“Nuestra Herencia”: un viaje místico y delirante llega a Habemus Theatrum

Cultura

La compañía independiente Teatro de la Maniobra, de San Nicolás, llega a Pergamino con una propuesta que combina drama, misterio y elementos místicos. La función será este domingo a las 20:00, en la sala Habemus Theatrum.

La escena teatral regional tendrá este domingo una nueva propuesta con la llegada de Teatro de la Maniobra, compañía independiente nacida en San Nicolás a comienzos de 2025, que presentará su obra “Nuestra Herencia” de Fabricio Del Torre, en la sala Habemus Theatrum, ubicada en Jujuy 227.

La función será el domingo, a las 20:00, y representa la continuidad del trabajo de una agrupación que, luego de su experiencia con el ciclo de monólogos “Manteros”, apuesta ahora por una pieza coral de fuerte impronta poética y experimental.

La compañía define su propuesta como una “resistencia hecha a mano”, una manera de reivindicar el teatro como un espacio de transformación, de riesgo y de encuentro. En ese sentido, plantea recuperar para la actuación su condición de espejismo antes que de espejo, de grito y de cuerpo, apostando por una experiencia escénica que trascienda la representación convencional.

Una casa, dos hermanos y un pasado que regresa “Nuestra Herencia” se sitúa en el corazón de la llanura pampeana y comienza con el reencuentro forzado de dos hermanos en una antigua casa familiar. Lo que inicialmente parece ser una convivencia inevitable pronto se transforma en un enfrentamiento con heridas que permanecían abiertas y secretos que el tiempo no consiguió borrar.

Pero la historia adquiere rápidamente una dimensión diferente cuando comienzan a suceder eventos inexplicables que alteran la percepción de los personajes y los obligan a poner en duda aquello que consideran real.

La casa se convierte así en mucho más que un escenario: es un territorio cargado de memoria, donde pasado y presente se confunden y donde los personajes deben enfrentarse a aquello que recibieron de sus antepasados.

La obra propone un recorrido que se mueve entre el ritual, el misterio, lo místico y lo delirante, construyendo una atmósfera en la que el espectador también es invitado a participar de las preguntas que atraviesan a los protagonistas: ¿qué heredamos realmente de los demás? ¿Cuánto de aquello que somos fue elegido por nosotros y cuánto viene determinado por nuestra historia familiar?

Un elenco con trayectoria regional La dramaturgia y dirección están a cargo de Fabricio Del Torre, con asistencia de dirección de Jorgelina Sceusa. El elenco reúne artistas con formación y experiencia en escenarios de Pergamino, San Nicolás, Rosario y otras localidades de la región.

Del Torre es Profesor de Arte en Teatro, especializado en Actuación y Títeres. Ha dirigido obras como “Últimos” y espectáculos de murga de estilo uruguayo, además de participar en proyectos audiovisuales como “Días de murga, instantes de carnaval”. Su recorrido incluye también trabajos como actor, docente y dramaturgo en distintas instituciones y agrupaciones teatrales.

Jorgelina Sceusa, profesora de Teatro e Historia, participó recientemente del ciclo “Manteros” con su pieza “El Cuis”, profundizando su investigación sobre el grotesco criollo y el trabajo corporal. Como actriz integra el elenco VidaLeando y forma parte de “Ballestrinque”, del grupo Déjalo Ser.

El elenco se completa con Ramiro García Laplaza, en el papel de Adrián; Bruno Rodríguez, como Marcos; y Elías Esteves, quien interpreta al Intermediario.

García Laplaza es profesor de Teatro y cuenta con experiencia en producciones teatrales y audiovisuales. Ha trabajado con el grupo pergaminense Los Veleros Producciones y recibió una mención especial por actuación en la Fiesta Provincial de Teatro de Buenos Aires por su trabajo en “El viento en un violín”. También protagonizó el film “La Ratonera”.

Rodríguez cuenta con formación en realismo, grotesco e improvisación. Además de su trabajo como actor en diferentes producciones, incursionó en la dirección con “La Casa de los Insectos” y es miembro fundador del grupo Club Impro San Nicolás.

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Por su parte, Esteves es estudiante del Profesorado de Teatro y viene desarrollando una carrera actoral en ascenso. Entre sus trabajos se encuentran roles protagónicos como Bernarda en “Bernarda Alba”, del grupo En Escena, y su participación en “Escencia”, junto al grupo Assemblet Ballet.

La puesta se completa con el trabajo de Pablo Godoy en escenografía, elemento fundamental para construir el universo de la antigua casa familiar donde se desarrolla la historia.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $17.000, mientras que en puerta costarán $20.000. Para estudiantes de la Escuela de Arte habrá una promoción de dos entradas por $20.000.