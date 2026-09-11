La Unidad 3 de San Nicolás realizó una nueva mesa educativa y planifica el ciclo lectivo 2027

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San Nicolás

La Unidad Penal 3 de San Nicolás fue sede de una nueva reunión intersectorial para evaluar las trayectorias educativas y coordinar acciones de cara al próximo ciclo lectivo.

La Unidad Penal 3 de San Nicolás fue sede de la segunda Mesa Intersectorial de Educación en Contexto de Encierro del distrito, un espacio que reunió a autoridades educativas y representantes del Servicio Penitenciario Bonaerense para analizar las trayectorias de las personas privadas de la libertad y avanzar en la planificación del ciclo lectivo 2027.

Educación en contexto de encierro: seguimiento de las trayectorias Durante la jornada se evaluó la evolución de las trayectorias educativas de los estudiantes que cursan sus estudios dentro del establecimiento penitenciario y se intercambiaron propuestas, experiencias y criterios de trabajo entre las distintas instituciones que participan del proceso formativo.

El encuentro permitió además revisar las acciones desarrolladas durante el año y establecer nuevos lineamientos para fortalecer la continuidad educativa. La articulación entre los distintos actores busca acompañar los recorridos escolares y garantizar una planificación coordinada.

Qué instituciones participaron de la mesa educativa La reunión contó con la participación de la inspectora jefa distrital, María Virginia Vivas; el inspector de Enseñanza de la Modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Roberto Salinas; y la directora de la EEPA N.º 701 “Paulo Freire”, Emilse Sayago.

También estuvieron presentes representantes del CENS N.º 457 “Esperanza”: su director, Juan Pablo Tentor, y la secretaria Marisa Zapata. Por el ISFT N.º 178 participó Jorgelina Alisi, secretaria de la Tecnicatura.

En representación de la Unidad 3 asistieron la subdirectora de Inclusión, Cecilia Acosta; el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Iván Arregui; la coordinadora de Educación y Cultura, Belén Kerbel; además de Julieta Galeano, Renzo Belli, Lorena Pereyra y la delegada de Cultura, Luciana Novillo.

La planificación educativa de la Unidad 3 para 2027 La segunda mesa intersectorial dio continuidad al trabajo iniciado durante agosto, cuando se analizaron las matrículas correspondientes al primer cuatrimestre, los avances de diferentes proyectos educativos y las líneas de trabajo previstas para la segunda mitad del año.

En esta nueva instancia, el eje estuvo puesto en el seguimiento de las trayectorias educativas y en la preparación de estrategias para 2027. De esta manera, las instituciones educativas y el establecimiento penitenciario buscan coordinar anticipadamente las acciones que permitan sostener y fortalecer las propuestas de formación durante el próximo ciclo lectivo.