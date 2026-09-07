Pergamino suma nuevos semáforos para reforzar la seguridad vial

Pergamino

La colocación de estos dispositivos forma parte de las distintas medidas que se vienen implementando en materia de seguridad vial.

El crecimiento urbano que Pergamino viene experimentando durante los últimos años, acompañado por la expansión de los barrios y el consecuente incremento de la circulación vehicular, genera la necesidad de continuar adaptando la infraestructura vial a las nuevas demandas de la ciudad. En ese marco, el Municipio avanza con la instalación de nuevos semáforos en intersecciones consideradas estratégicas, con el objetivo de ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

La colocación de estos dispositivos forma parte de las distintas medidas que se vienen implementando en materia de seguridad vial y busca brindar respuestas concretas en aquellos puntos donde el movimiento vehicular se incrementó de manera considerable con el desarrollo de nuevos sectores urbanos.

En los últimos días, precisamente, quedó habilitado el sistema semafórico ubicado en la intersección de la avenida Scalabrini y avenida Champagnat, un sector que en los últimos años adquirió una mayor importancia dentro de la circulación cotidiana de la ciudad.

Ahora, la planificación contempla avanzar con una nueva instalación en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Balboa, otro punto que registra un movimiento vehicular significativo y que requiere medidas destinadas a mejorar la organización del tránsito.

Mayor seguridad vial La incorporación de semáforos permite regular los cruces, establecer prioridades de paso y generar condiciones más seguras, especialmente en sectores donde confluyen avenidas de importante circulación con calles que conectan distintos barrios. Al mismo tiempo, estos dispositivos constituyen una herramienta para reducir situaciones de riesgo que pueden producirse cuando los conductores deben resolver el paso por una intersección sin una regulación específica.

El avance de la ciudad hacia nuevos sectores también modificó los patrones tradicionales de movilidad. Calles y avenidas que años atrás tenían una circulación menor hoy son utilizadas diariamente por una cantidad cada vez mayor de vehículos, debido tanto al crecimiento poblacional como a la expansión de los barrios y a la concentración de distintos servicios y actividades.

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Por ese motivo, la incorporación de infraestructura para regular el tránsito requiere un análisis permanente de las condiciones de circulación en los distintos sectores de Pergamino. La ubicación de nuevos semáforos apunta, precisamente, a acompañar ese proceso y a evitar que el crecimiento urbano genere puntos conflictivos que no cuenten con las herramientas necesarias para ordenar el tránsito.

La intervención en Presidente Perón y Balboa se suma así a otras acciones que se vienen desarrollando con el propósito de mejorar la seguridad vial y generar una circulación más organizada. La utilización de semáforos no solamente permite ordenar el tránsito vehicular, sino que también ofrece mayores condiciones de previsibilidad para quienes atraviesan las intersecciones a pie o utilizan medios de movilidad alternativa.

Adecuando y modernizando la ciudad En este contexto, el desafío para la ciudad pasa por continuar adecuando sus principales corredores y cruces a una realidad urbana que cambió sustancialmente en los últimos años. El crecimiento de Pergamino demanda nuevas respuestas en materia de infraestructura y movilidad, especialmente en aquellos sectores donde la expansión residencial incrementó el flujo de tránsito.

La instalación de nuevos dispositivos constituye, de esta manera, una herramienta más dentro de las políticas de prevención y seguridad vial, que deben complementarse con el respeto de las velocidades máximas, la utilización de los elementos de protección correspondientes y el cumplimiento de las normas de tránsito.