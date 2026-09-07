Pidieron la detención del sospechoso de los robos de cables en el barrio Aeroclub

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El fiscal Germán Guidi indagó a un sujeto acusado de encubrimiento agravado por la evidencia sobre el robo de cables del tendido de media tensión que recientemente dejó nuevamente sin electricidad a las familias del barrio Aeroclub y otros tres hechos.

El fiscal Germán Guidi, junto a funcionarios de la Fiscalía Nº 2 de Pergamino, indagó este viernes a un hombre de 29 años señalado como principal sospechoso en la investigación por una serie de robos de cables pertenecientes al tendido eléctrico de media tensión de la ruta nacional 8. Los hechos provocaron interrupciones del servicio que afectaron especialmente a familias residentes en el barrio Aeroclub.

La medida judicial se produjo después del amplio despliegue realizado el jueves, cuando personal de la Fiscalía Nº 2, con participación de efectivos de la Policía de Investigaciones (DDI Pergamino), concretó allanamientos vinculados con la pesquisa. La investigación había avanzado a partir de información aportada por el secretario de Seguridad municipal, Ignacio Doddi, acerca de las sospechas existentes sobre un individuo que reside en inmediaciones del barrio Procrear, lindero con el barrio Malvinas.

Durante el procedimiento realizado en el domicilio del sospechoso, los investigadores encontraron distintos elementos que, según la Fiscalía, podrían estar relacionados con hechos ilícitos investigados. Entre los principales hallazgos fueron mencionadas carcasas de transformadores a las que les habría sido retirado el interior de cobre, restos de cableado utilizado en instalaciones de media tensión y aproximadamente 100 metros de cable preensamblado que, de acuerdo con la acusación, pertenecería a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP).

La hipótesis de los investigadores apunta a que el cobre extraído de transformadores y cables sería destinado a la comercialización como metal, modalidad que genera importantes perjuicios sobre la infraestructura eléctrica y, como consecuencia directa, sobre los usuarios del servicio.

El operativo también permitió secuestrar otros elementos que fueron incorporados a la investigación. En un pozo ubicado en el predio fueron localizados tres cuadros de motocicletas con sus numeraciones suprimidas y signos de haber sido incinerados. Además, durante la recorrida por el terreno fue encontrado otro cuadro de motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo calificado ocurrido en 2018.

La imputación fiscal Con el resultado de los allanamientos, el fiscal Guidi dispuso la aprehensión del hombre y este viernes llevó adelante la indagatoria. El procedimiento se realizó con la asistencia de un abogado de la Defensoría Oficial. Durante el acto procesal, el acusado brindó una declaración en la que intentó explicar la procedencia de los elementos encontrados en el inmueble.

Para la Fiscalía, las explicaciones ofrecidas no lograron justificar de manera convincente la presencia de los objetos considerados de procedencia ilícita ni despejar las sospechas surgidas a partir de los elementos secuestrados. No obstante, la situación procesal del imputado deberá ser definida por el Juzgado de Garantías interviniente.

La acusación formal formulada por la Fiscalía Nº 2 contempla el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, relacionado con la presunta extracción de cobre de transformadores para su posterior comercialización. A esto se suman tres hechos de encubrimiento simple reiterado.

Uno de estos hechos está vinculado con el cuadro de motocicleta que posee un pedido de secuestro activo por robo calificado. Otro se relaciona con los tres cuadros de motos hallados con sus numeraciones suprimidas y, finalmente, el tercero corresponde a los aproximadamente 100 metros de cable preensamblado atribuidos a la CELP.

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Todos los hechos fueron considerados por la acusación fiscal bajo la figura de concurso real.

Ahora define Garantías Luego de la indagatoria, la Fiscalía Nº 2 remitió al Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del juez Julio Caturla, las actuaciones y evidencias reunidas durante los procedimientos. El magistrado deberá analizar la legalidad de las medidas de urgencia realizadas el jueves y la incorporación de los elementos secuestrados como parte de la investigación.

Entre las pruebas incorporadas figuran restos de cables quemados, cobre y alambres, componentes vinculados con dispositivos del tendido eléctrico, carcasas de transformadores y los cuadros de motocicletas encontrados en el predio.

Al mismo tiempo, Guidi solicitó que la aprehensión del imputado sea convertida en detención, por lo que el juez Caturla deberá resolver el planteo dentro de los plazos legales correspondientes.

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La investigación se originó, en buena medida, a partir de los sucesivos episodios de sustracción de conductores eléctricos que afectan el funcionamiento de la red y generan consecuencias directas para los usuarios. Uno de los últimos hechos registrados sobre la ruta 8 dejó sin suministro eléctrico durante la madrugada a residentes del barrio Aeroclub el último jueves.

En ese contexto, la CELP tiene previsto realizar este domingo por la mañana una interrupción programada del servicio en el barrio Aeroclub para ejecutar trabajos sobre el tendido de media tensión. La intervención contempla el reemplazo de los actuales conductores de cobre por cables de aluminio, con el objetivo de reducir el atractivo del material para quienes sustraen cables para obtener y comercializar el metal.