Murió Jonatan Sarmiento y la causa por el siniestro vial en ruta 32 fue recaratulada como homicidio culposo

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Policiales

Tras 130 días internado por un siniestro vial, murió Jonatan Sarmiento y la causa pasó a homicidio culposo. La Fiscalía 7 aguarda informe final de autopsia.

Jonatan Sarmiento murió tras permanecer 130 días internado por las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido en ruta 32 y El Caldén. La Fiscalía 7 recaratuló la investigación como homicidio culposo y aguarda incorporar el informe definitivo de la autopsia antes de avanzar con las actuaciones procesales.

Jonatan Sarmiento: 130 días internado El joven permaneció internado desde el miércoles 29 de abril, cuando protagonizó un violento choque mientras circulaba en una motocicleta por la zona norte de Pergamino. Desde entonces, atravesó un prolongado período de internación en estado crítico como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas en el impacto.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación judicial, durante buena parte de ese período la causa fue instruida bajo una calificación provisoria relacionada con lesiones gravísimas, debido al delicado estado de salud de Jonatan Sarmiento.

La evolución de su cuadro clínico se extendió durante más de cuatro meses, hasta que finalmente se produjo su fallecimiento, circunstancia que modificó sustancialmente el curso de la investigación penal.

Jonatan Sarmiento tenía 34 años de edad. LA OPINION Homicidio culposo tras la muerte A partir del fallecimiento de Jonatan Sarmiento, el fiscal Fernando D'Elío, titular de la Fiscalía 7, dispuso modificar la calificación legal provisoria de la causa y encuadrar la investigación como homicidio culposo, de acuerdo con las circunstancias que son materia de análisis en el expediente.

La nueva calificación deberá ser formalizada dentro del proceso y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal. La Justicia deberá establecer a partir de las pruebas reunidas cómo ocurrió el siniestro vial, cuáles fueron las conductas de los involucrados y si existieron responsabilidades penalmente relevantes.

El expediente ya cuenta con los resultados de distintas pericias realizadas durante la investigación. Esos elementos serán analizados en conjunto con las nuevas actuaciones derivadas del fallecimiento de la víctima.

Entre las medidas pendientes se encuentra la incorporación del resultado definitivo de la autopsia practicada en la morgue judicial pocas horas después del deceso. Ese informe permitirá completar la documentación médico-legal del caso y establecer las conclusiones correspondientes respecto de las lesiones y su relación con el fallecimiento.

Jonatan Sarmiento permaneció internado 130 días en el Hospital San José. LA OPINION Siniestro vial bajo investigación El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 29 de abril de 2026, en la intersección de la ruta 32 y la calle El Caldén, en la zona norte de Pergamino.

Según la reconstrucción preliminar incorporada a la investigación, Jonatan Sarmiento circulaba a bordo de una motocicleta por la ruta 32 cuando se produjo la colisión con un vehículo utilitario que ingresaba desde una calle transversal.

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La dinámica exacta del impacto continúa siendo materia de análisis judicial. De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, el utilitario habría ingresado a la ruta y se produjo el choque con la motocicleta que circulaba por esa arteria.

Como consecuencia de la violencia de la colisión, ambos vehículos terminaron con importantes daños. El utilitario quedó desplazado hasta impactar contra un árbol, mientras que su conductor también habría sufrido una descompensación a raíz del episodio.

Sin embargo, quien sufrió las consecuencias más graves fue Jonatan Sarmiento, que recibió el impacto de lleno y debió ser asistido y trasladado para recibir atención médica. Desde ese momento permaneció internado y atravesó un prolongado período de estado crítico.

La investigación judicial deberá determinar ahora, mediante las pericias y demás elementos probatorios incorporados al expediente, las circunstancias precisas en las que ocurrió el choque.

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Avanza la investigación judicial Con la muerte de Jonatan Sarmiento, la Fiscalía 7 deberá completar las actuaciones correspondientes a la nueva calificación de homicidio culposo y continuar con el análisis de las pruebas reunidas durante los meses de investigación.

Además del informe de autopsia, serán relevantes las conclusiones de las pericias accidentológicas, los registros obtenidos en el lugar del hecho, las declaraciones testimoniales y cualquier otro elemento incorporado al expediente que permita reconstruir la mecánica del siniestro vial.

Una vez completadas esas medidas, la Fiscalía deberá avanzar en las instancias procesales correspondientes y determinar el curso que seguirá la causa. En ese marco, la investigación buscará establecer si corresponde atribuir responsabilidades y bajo qué condiciones, conforme a las pruebas disponibles.