Una mujer y su hija fueron embestidas por un auto en un accidente de tránsito en Yrigoyen y Venezuela

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Policiales

Un accidente de tránsito ocurrió en Yrigoyen y Venezuela, donde un auto embistió a una mujer y su hija de 3 años. Ambas fueron asistidas.

02 de septiembre de 2026 a las 11:28 a. m.

02 de septiembre de 2026 a las 11:28 a. m.

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en la esquina de avenida Yrigoyen y Venezuela, donde un automóvil embistió a una mujer y a su hija de 3 años. Ambas peatones fueron asistidas por el SAME y trasladadas al hospital local con lesiones que, en principio, serían leves.

El hecho ocurrió cuando, por circunstancias que son materia de investigación, un Toyota Corolla Cross conducido por MMH, de 54 años, circulaba por la zona y terminó embistiendo a las dos peatones.

Las víctimas fueron identificadas como LLN, de 43 años, y su hija, una niña de apenas 3 años. Como consecuencia del impacto, ambas necesitaron asistencia médica y fueron trasladadas en una ambulancia del SAME hasta el nosocomio local.

Según la información disponible, las lesiones sufridas por la mujer y la niña serían de carácter leve, aunque fueron derivadas al centro asistencial para su correspondiente evaluación y atención médica.

El accidente de tránsito generó la intervención de los servicios de emergencia y posteriormente tomó participación la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se inició una causa judicial caratulada como Lesiones Culposas, con intervención de la Fiscalía Nº 8.

La investigación deberá establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades que pudieran corresponder, a partir de los elementos reunidos y de las distintas diligencias que se incorporen al expediente.

Por el momento, no se informaron lesiones de gravedad en las personas involucradas. La causa quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones para esclarecer cómo se produjo el accidente de tránsito en la intersección de Yrigoyen y Venezuela.

¿Cómo ocurrió el siniestro? De acuerdo a los trascendidos, el automóvil se trasladaba por avenida Yrigoyen desde el Cruce de Caminos hacia el Centro y la madre con la hija se disponían a cruzar la arteria de norte a sur.