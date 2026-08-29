Hospitalizaron a un motociclista que despistó y chocó en bulevar España y Laprida

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Policiales

Una ambulancia de Same trasladó al conductor de una moto Bajaj Rouser 200, quien perdió el control y cayó al piso sufriendo lesiones de consideración.

28 de agosto de 2026 a las 11:47 p. m.

28 de agosto de 2026 a las 11:47 p. m.

En la noche de este viernes un motociclista fue trasladado al Hospital con lesiones de consideración luego de perder el control y caer al piso violentamente en inmediaciones de bulevar España y Laprida.

La moto circulaba por el carril sur del bulevar España desde Sarmiento hacia bulevar Vélez Sarsfield, cuando por causas que son materia de investigación el conductor perdió el control del rodado.

Los automovilistas y transeúntes auxiliaron al conductor de la motocicleta Bajaj Rouser 200 roja y llamaron al 911 para que se desplieguen servicios de emergencias.

Los efectivos policiales del Comando de Patrulla trasladaron la motocicleta involucrada en el siniestro vial. LA OPINION Una ambulancia de Same, móviles del Patrulla Urbana municipal, de la Policía del Comando y de Policía Científica acudieron a la escena del siniestro.

Aparentemente, no habría intervenido otro vehículo en el siniestro; de acuerdo al reporte preliminar brindado por los oficiales en el lugar del incidente vial.

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Los uniformados fueron cuidadosos de no aventurar ningún diagnóstico sobre la salud del motociclista ni el carácter de las lesiones.

La Policía del Comando de Patrulla realizó las actuaciones, los especialistas de Científica realizaron las pericias y Patrulla Urbana organizó el tránsito vehicular en la zona. LA OPINION Se sabe que fueron traumatismos de consideración y aguardaban las intervenciones de los profesionales de la guardia del Hospital San José.

Durante los minutos que los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias estuvo interrumpida la circulación vehicular en las dos manos de bulevar España.