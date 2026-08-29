Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Hospitalizaron a un motociclista que despistó y chocó en bulevar España y Laprida

Una ambulancia de Same trasladó al conductor de una moto Bajaj Rouser 200, quien perdió el control y cayó al piso sufriendo lesiones de consideración.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
28 de agosto de 2026 a las 11:47 p. m.
Hospitalizaron a un motociclista que despistó y chocó en bulevar España y Laprida
La Policía del Comando de Patrulla trasladó la motocicleta siniestrada.

En la noche de este viernes un motociclista fue trasladado al Hospital con lesiones de consideración luego de perder el control y caer al piso violentamente en inmediaciones de bulevar España y Laprida.

La moto circulaba por el carril sur del bulevar España desde Sarmiento hacia bulevar Vélez Sarsfield, cuando por causas que son materia de investigación el conductor perdió el control del rodado.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

¿Quienes fueron los cómplices que le permitieron seguir distribuyendo cocaína al narco condenado recientemente?

23/8, 09:38 p. m.
¿Quienes fueron los cómplices que le permitieron seguir distribuyendo cocaína al narco condenado recientemente?
2

El acusado de las estafas piramidales por miles de dólares ofreció 200 mil pesos a las víctimas y 400 mil al Hospital

25/8, 05:30 p. m.
El acusado de las estafas piramidales por miles de dólares ofreció 200 mil pesos a las víctimas y 400 mil al Hospital
3

Un tostado y un perro dieron la pista y un narco cayó tras meses prófugo

23/8, 11:29 a. m.
Un tostado y un perro dieron la pista y un narco cayó tras meses prófugo
4

“La Fulana” está detenida por robo a un remisero y buscan sumar pruebas para pedir prisión preventiva

23/8, 02:22 p. m.
“La Fulana” está detenida por robo a un remisero y buscan sumar pruebas para pedir prisión preventiva
5

Un adolescente de 14 años se quitó la vida y aumenta la preocupación por el suicidio juvenil

21/8, 10:59 a. m.
Un adolescente de 14 años se quitó la vida y aumenta la preocupación por el suicidio juvenil

Los automovilistas y transeúntes auxiliaron al conductor de la motocicleta Bajaj Rouser 200 roja y llamaron al 911 para que se desplieguen servicios de emergencias.

Los efectivos policiales del Comando de Patrulla trasladaron la motocicleta involucrada en el siniestro vial.LA OPINION

Una ambulancia de Same, móviles del Patrulla Urbana municipal, de la Policía del Comando y de Policía Científica acudieron a la escena del siniestro.

Publicidad

Aparentemente, no habría intervenido otro vehículo en el siniestro; de acuerdo al reporte preliminar brindado por los oficiales en el lugar del incidente vial.

Seguí leyendo

El fiscal Mastorchio detalló los argumentos para solicitar la pena de 10 años para un padre condenado por abusar de su hijo
Policiales

El fiscal Mastorchio detalló los argumentos para solicitar la pena de 10 años para un padre condenado por abusar de su hijo

Los uniformados fueron cuidadosos de no aventurar ningún diagnóstico sobre la salud del motociclista ni el carácter de las lesiones.

Publicidad
La Policía del Comando de Patrulla realizó las actuaciones, los especialistas de Científica realizaron las pericias y Patrulla Urbana organizó el tránsito vehicular en la zona.LA OPINION

Se sabe que fueron traumatismos de consideración y aguardaban las intervenciones de los profesionales de la guardia del Hospital San José.

Durante los minutos que los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias estuvo interrumpida la circulación vehicular en las dos manos de bulevar España.

Publicidad
Los efectivos removieron la motocicleta siniestrada una vez que concluyeron las tareas periciales de los especialistas de Policía Científica.LA OPINION


WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...