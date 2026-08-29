Chocaron dos autos y uno terminó impactando con el frente de un local en Italia y Florida

> Chocaron dos autos y uno terminó impactando con el frente de un local en Italia y Florida

Policiales

En la tarde noche de este sábado en la céntrica esquina de Florida e Italia chocaron dos automóviles y uno de los vehículos terminó su recorrido descontrolado en el frente de un restaurante.

Un choque entre dos automóviles ocurrido este sábado por la tarde en el centro de Pergamino terminó con uno de los vehículos sobre la vereda e impactando contra el frente de un local gastronómico ubicado en la esquina de Italia y Florida. No hubo personas lesionadas, aunque se registraron importantes daños materiales.

El siniestro se produjo alrededor de las 17:58, cuando un Renault Logan y un Renault Clio colisionaron en esa céntrica intersección de Pergamino. Como consecuencia del impacto, el Logan perdió el control, subió a la vereda de la ochava noroeste y terminó chocando violentamente contra la persiana metálica y el acceso del comercio.

La trayectoria que siguió el automóvil después de la colisión generó preocupación debido a que el vehículo avanzó con impulso hacia la vereda. Por fortuna, en ese momento no circulaban peatones por el sector donde finalmente terminó el Logan, evitando que el episodio tuviera consecuencias personales de mayor gravedad.

Siniestro vial De acuerdo con el informe elaborado por personal policial que intervino en el lugar, los vehículos involucrados fueron un Renault Logan, dominio OVF 627, y un Renault Clio, patente PAQ 276.

El Renault Logan era conducido por un conductor de 41 años, mientras que el Renault Clio estaba al mando de una mujer de 67 años. A raíz de la colisión, el segundo automóvil quedó involucrado en el siniestro, mientras que el Logan terminó desplazándose hacia el frente del establecimiento gastronómico.

La fuerza del impacto provocó daños visibles en la persiana metálica del local y en la abertura correspondiente al ingreso. El comercio afectado funciona en la esquina de Italia y Florida y al momento del accidente no se encontraba atendiendo al público.

Esta circunstancia también resultó determinante para evitar que hubiera personas heridas dentro del establecimiento. La zona de acceso fue precisamente el sector contra el cual terminó impactando el automóvil luego de abandonar la calzada.

Daños materiales Si bien el episodio generó importantes daños en los vehículos y en el frente del comercio, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del choque.

Al lugar arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal asistió a la conductora del Renault Clio. Luego de ser evaluada por los profesionales sanitarios, no fue necesario realizar su traslado a un centro asistencial.

Mientras tanto, efectivos policiales y agentes municipales trabajaron en el sector para ordenar la situación y preservar las condiciones de seguridad necesarias para retirar los automóviles involucrados.

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La presencia del Logan sobre la vereda y los daños ocasionados en el frente del local hicieron necesaria la intervención de una grúa para remover el vehículo que había terminado contra el comercio.

Choque en Italia y Florida Personal del Comando de Patrulla intervino a partir de la comunicación del accidente y realizó las primeras actuaciones en el lugar. También participaron agentes de Patrulla Urbana, quienes colaboraron con el corte preventivo del tránsito vehicular.

La interrupción de la circulación permitió trabajar con mayor seguridad mientras se aguardaba la intervención de Policía Científica y se coordinaba el retiro de los automóviles.

Posteriormente se hizo presente personal de Tránsito municipal, cuyos inspectores participaron del operativo junto con la grúa comunal utilizada para remover el Renault Logan.

Durante las tareas, se mantuvo restringida la circulación en el sector de Italia y Florida para evitar nuevos riesgos y facilitar las tareas de los equipos que trabajaban sobre la calzada y la vereda.

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El procedimiento quedó registrado bajo el número de caso 4526945 y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

El impacto volvió a poner en evidencia el riesgo que representan los siniestros viales en las esquinas de mayor circulación del centro pergaminense, especialmente cuando alguno de los vehículos involucrados pierde el control y termina desplazándose hacia la zona destinada a los peatones.

En este caso, la ausencia de transeúntes en el sector y el hecho de que el local gastronómico no estuviera atendiendo al público fueron circunstancias favorables para que un choque que provocó importantes daños materiales no terminara con personas heridas.