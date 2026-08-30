Detuvieron a una pareja con un revólver cargado tras intentar evadir un control policial de la brigada motorizada

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Policiales

La Policía Local detuvo a una pareja que intentó escapar en moto de un control en las avenidas de la zona oeste. Al joven le secuestraron un revólver calibre 22 con ocho balas.

La Policía Local detuvo durante la madrugada de este domingo a una pareja que intentó evadir un operativo de identificación en Pergamino y escapó en motocicleta. Tras un seguimiento de unos 400 metros, los efectivos lograron interceptarlos y secuestraron entre las prendas del joven un revólver calibre 22 largo cargado con ocho municiones.

Revólver cargado secuestrado El revólver .22 largo tenía ocho balas en los alveolos del tambor. LA OPINION El procedimiento se produjo alrededor de las 0:20 del domingo 30 de agosto, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) realizaban tareas de identificación de personas y vehículos en la vía pública.

De acuerdo con la información policial, los uniformados intentaron identificar a una pareja que se desplazaba en una motocicleta Honda Dax. El conductor no habría acatado la voz de alto impartida por los agentes y, en lugar de detener la marcha, emprendió la fuga junto con la mujer que lo acompañaba.

Ante esta situación, los policías iniciaron un seguimiento a distancia, evitando una persecución inmediata que pudiera generar mayores riesgos para terceros. La pareja avanzó por distintas arterias durante aproximadamente 400 metros, hasta que los efectivos consiguieron establecer un cerrojo para bloquear las posibles vías de escape.

Finalmente, los ocupantes de la motocicleta fueron interceptados en la zona de avenida de Mayo y Florencio Sánchez, donde los agentes pudieron detener la marcha del rodado y concretar el procedimiento de identificación.

La motocicleta tipo Dax 70 fue incorporada como elemento de secuestro en las actuaciones policiales por orden de la Fiscalía 8 de Francisco Furnari. LA OPINION Operativo policial Una vez controlada la situación, los efectivos realizaron la requisa correspondiente sobre ambos ocupantes. Durante el procedimiento detectaron que el joven llevaba oculto entre sus prendas un arma de fuego.

Según consta en el parte policial, se trataba de un revólver calibre .22 largo que se encontraba cargado con ocho municiones alojadas en los alveolos del tambor. El hallazgo derivó en la inmediata aprehensión del sujeto, además del secuestro del arma y las municiones.

El procedimiento quedó encuadrado inicialmente bajo la carátula de “Portación ilegal de arma de fuego y desobediencia”, a disposición de la Justicia.

La Fiscalía 8 inició un proceso penal a partir del operativo policial en el que le incautaron un arma de fuego al sujeto que intentó evadir un procedimiento policial de identificación en la vía pública. LA OPINION El aprehendido fue identificado por las autoridades como EAD, de 25 años, mientras que también fue aprehendida BTG, de 20 años, quien se desplazaba junto al joven en la motocicleta.

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La mujer de 20 años iba como acompañante de la moto que conducía un sujeto armado que evadió un procedimiento policial de identificación en la vía pública. LA OPINION Intervención de la Justicia Tras el secuestro del revólver y las municiones, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias en las que el arma era transportada y determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas.

El procedimiento fue comunicado a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, organismo judicial que interviene en la investigación. Además, se dio intervención a la Comisaría Primera de Pergamino para la continuidad de las actuaciones administrativas, legales y de rigor.

El arma de fuego secuestrada quedó incorporada como elemento de interés para la investigación y será sometida a las pericias que correspondan, mientras que también se realizaron las actuaciones vinculadas con la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos.

La intervención de los efectivos de la Brigada Motorizada se inició a partir de un procedimiento de identificación en la vía pública y terminó con el secuestro de un arma de fuego cargada, un elemento que será central para determinar el alcance de la imputación formulada por la Justicia.

Por el momento, la investigación deberá establecer también si el arma estaba registrada, su procedencia y si fue utilizada o vinculada con algún otro hecho delictivo ocurrido en Pergamino.

Revólver calibre 22 El secuestro de un arma cargada durante un procedimiento de identificación constituye uno de los aspectos centrales de la investigación iniciada durante la madrugada. El revólver calibre .22 largo tenía ocho municiones en condiciones de ser utilizadas, según la descripción consignada en el informe policial.