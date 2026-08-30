> Murió Ramiro Otermín en prisión, único acusado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez

Policiales

Ramiro Otermín murió en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde estaba detenido por el homicidio de Juan Ignacio Benítez. Investigan las causas.

30 de agosto de 2026 a las 09:47 a. m.

30 de agosto de 2026 a las 09:47 a. m.

La muerte de Ramiro Otermín, único acusado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez, ocurrido el 29 de julio en la zona rural de Paraje Pujol, fue confirmada en las últimas horas. El detenido fue hallado sin vida en su celda de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, sin signos de violencia en la noche de este sábado.

Murió Otermín en prisión Ramiro Otermín se encontraba alojado en una celda individual de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde cumplía prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Ignacio Benítez, de 29 años.

Según la información conocida hasta el momento, el detenido fue encontrado fallecido dentro del calabozo que ocupaba en soledad. En una primera evaluación realizada en el lugar no se habrían observado signos externos de violencia, mientras que la principal hipótesis inicial apunta a una aparente muerte natural.

No obstante, la causa del fallecimiento deberá ser determinada mediante los estudios forenses correspondientes. La autopsia está prevista para el lunes y será determinante para establecer las circunstancias concretas de la muerte.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía N° 6 de San Nicolás, que deberá incorporar el resultado de la autopsia y de las restantes diligencias para establecer de manera fehaciente cómo se produjo el deceso.

Homicidio en Paraje Pujol La muerte de Otermín se produce poco más de un mes después del violento episodio ocurrido en la zona rural del Paraje Pujol, que tuvo como víctima fatal a Juan Ignacio Benítez, de 29 años.

El hecho se registró durante la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando, de acuerdo con la hipótesis investigativa, se produjo un violento episodio en un predio ocupado por integrantes de la familia Benítez.

En ese contexto, Otermín estaba acusado de haber irrumpido en el lugar y efectuado disparos con armas de fuego. La investigación sostenía que habría utilizado una carabina y un revólver durante el ataque.

Como consecuencia de la balacera murió Juan Ignacio Benítez, mientras que su padre, Eduardo Benítez, y su tío, Gustavo Benítez, resultaron heridos por impactos de bala.

El episodio generó una profunda conmoción en el ámbito rural y motivó una investigación judicial del fiscal Francisco Furnari destinada a reconstruir la secuencia de los acontecimientos, determinar las responsabilidades penales y establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

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Investigación por homicidio Desde el comienzo de la causa, Ramiro Otermín había quedado señalado como el único involucrado formalmente acusado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez. Su detención se produjo en el marco de las medidas adoptadas por la Fiscalía 8 luego del ataque ocurrido en el Paraje Pujol.

La investigación procuraba establecer con precisión qué ocurrió en el interior y en los alrededores del predio, cómo se inició el episodio y cuál fue la participación de cada una de las personas presentes.

La muerte del imputado modifica sustancialmente el escenario judicial de la causa, dado que se trataba del único acusado por el homicidio. Sin embargo, las actuaciones relacionadas con el hecho deberán continuar para determinar definitivamente las circunstancias del ataque y documentar todos los elementos reunidos durante la investigación.

En ese sentido, la autopsia que se realizará el lunes adquiere especial importancia. Además de establecer la causa médica del fallecimiento, permitirá descartar o confirmar las primeras apreciaciones realizadas luego del hallazgo del cuerpo.

Por el momento, las fuentes consultadas indicaron que Otermín no presentaba signos de violencia, aunque esa circunstancia no permite por sí sola establecer de manera definitiva la causa de la muerte.

Autopsia en San Nicolás La Fiscalía N° 6 de San Nicolás interviene en las actuaciones iniciadas a partir del fallecimiento del detenido. El procedimiento de autopsia permitirá obtener información científica sobre las circunstancias del deceso y será incorporado al expediente.

Hasta tanto se conozcan esos resultados, la hipótesis de una muerte por causas naturales se mantiene como una posibilidad inicial, pero deberá ser corroborada por los estudios médicos y forenses.

El fallecimiento de Ramiro Otermín representa un nuevo capítulo en la causa por el homicidio de Juan Ignacio Benítez, un hecho que conmocionó a la comunidad del Paraje Pujol y que dejó además a Eduardo y Gustavo Benítez heridos de bala.