Murió Jonatan Sarmiento tras 130 días internado por un siniestro vial ocurrido a fines de abril

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Jonatan Sarmiento, de 34 años, murió tras 130 días internado en el Hospital San José por las graves heridas sufridas en un siniestro vial ocurrido en abril.

Jonatan Sarmiento, de 34 años, murió luego de permanecer 130 días internado en el Hospital San José de Pergamino, donde recibía atención médica por las graves lesiones que sufrió en un siniestro vial ocurrido el 29 de abril, cuando circulaba en una motocicleta y protagonizó una colisión con un vehículo utilitario.

El fallecimiento del joven pergaminense se conoció durante las últimas horas del domingo y generó profundo pesar entre familiares, allegados y personas que durante estos meses habían seguido con preocupación su evolución. Sarmiento permaneció internado desde el día del siniestro, atravesando un extenso período de atención médica a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.

El siniestro vial se produjo el miércoles 29 de abril, alrededor de las 18:15, en la intersección de la ruta provincial 32 y El Caldén, en un sector próximo al predio del Club Comunicaciones. En ese lugar, por circunstancias que fueron materia de investigación, colisionaron una motocicleta de alta cilindrada y un vehículo utilitario.

Jonatan Sarmiento tenía 34 años de edad. El siniestro vial A raíz del fuerte impacto, Jonatan Sarmiento sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser asistido de urgencia. Posteriormente fue trasladado al Hospital San José, donde quedó internado en estado crítico y bajo cuidados médicos.

Desde los primeros días posteriores al episodio, familiares y allegados siguieron de cerca su evolución y solicitaron en distintas oportunidades cadenas de oración, ante la complejidad del cuadro que presentaba el joven.

Durante más de cuatro meses, Sarmiento permaneció hospitalizado. La prolongada internación estuvo marcada por distintas complicaciones derivadas de los traumatismos que había sufrido en el choque, sin que finalmente pudiera lograr una recuperación que le permitiera superar las consecuencias del siniestro vial.

La investigación sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que procuraron establecer la mecánica del hecho y las responsabilidades que pudieran surgir a partir de las actuaciones realizadas.

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130 días en el Hospital San José La internación de Jonatan Sarmiento se extendió durante 130 días en el Hospital San José. El joven ingresó el mismo día del siniestro vial y permaneció allí hasta su fallecimiento, ocurrido el domingo 6 de septiembre.

La noticia de su muerte puso fin a una extensa lucha por su recuperación y significó un nuevo golpe para su entorno familiar. Sarmiento tenía 34 años, estaba casado con Magalí y era padre de dos hijos, Joaquín y Noah.

Su fallecimiento también vuelve a poner en primer plano las consecuencias que pueden generar los siniestros viales, especialmente aquellos protagonizados por motociclistas, debido a la vulnerabilidad de quienes circulan en vehículos de dos ruedas frente a impactos de gran intensidad.

Despedida de Jonatan Sarmiento De acuerdo con el aviso fúnebre difundido por las Salas Velatorias de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, los restos de Jonatan Sarmiento serán velados hasta las 8 del martes 8 de septiembre.

Posteriormente, está previsto que sus restos sean trasladados al crematorio de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP), donde se realizará la cremación.