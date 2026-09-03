Gran despliegue policial y judicial por el robo de cables en la zona sur terminó con un detenido

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La Fiscalía 2 y la DDI Pergamino realizaron allanamientos por robos de cables en la zona sur y secuestraron transformadores, cables y cuadros de moto.

Una investigación por robos de cables en distintos sectores de la zona sur de Pergamino derivó en allanamientos realizados por la Fiscalía 2 y la DDI Pergamino. Durante el procedimiento fueron secuestrados cables, transformadores desarmados y cuadros de motocicletas, además de detener a un joven.

Investigación por robos de cables La pesquisa fue impulsada desde la Fiscalía 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, con la intervención del ayudante fiscal Darío Cid, el instructor judicial Marcial Rossell y personal de la Policía de Investigaciones (DDI) Pergamino.

Las diligencias tuvieron como objetivo avanzar en el esclarecimiento de una serie de hechos recientes relacionados con el robo de cables y elementos vinculados con instalaciones eléctricas en distintos puntos de la zona sur de la ciudad.

Uno de los procedimientos se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Perito Moreno, en inmediaciones de Barrancas del Paraná. Allí, los investigadores encontraron indicios que podrían estar relacionados con la manipulación y quema de cables.

Durante la recorrida por el terreno fueron localizados restos de cables quemados, tensores y otros elementos. Entre los materiales hallados había fragmentos que, en principio, serían compatibles con componentes utilizados en instalaciones eléctricas.

La investigación llevó posteriormente a ampliar la inspección sobre un extenso predio ubicado en las inmediaciones. En ese sector los policías encontraron distintos elementos que llamaron la atención de los investigadores y que fueron incorporados a la causa.

En el procedimiento encontraron los vestigios de una quema reciente de los plásticos cobertores del cobre buscado por los ladrones. LA OPINION Cable de media tensión Uno de los principales hallazgos se produjo frente a una vivienda ubicada en el sector investigado. Sobre la calle había un pilar con un medidor de energía eléctrica y desde ese lugar salía un cable de una extensión aproximada de 100 metros que ingresaba hacia el interior del predio.

Ante la particularidad del tendido, los investigadores solicitaron la colaboración de personal de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Una cuadrilla concurrió al lugar y, de acuerdo con la información aportada durante el procedimiento, identificó el cable como uno de los utilizados en instalaciones de media tensión.

Los especialistas señalaron que se trataría de un cable trenzado de media tensión, diferente de los utilizados habitualmente para las conexiones domiciliarias.

A partir de ese hallazgo, y considerando los restantes elementos observados durante la investigación, el fiscal Guidi dispuso un allanamiento de urgencia en la propiedad.

La medida permitió profundizar la búsqueda dentro del inmueble y en los distintos sectores del terreno, donde aparecieron nuevos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En los allanamientos dieron con cuadro de motos y equipamiento ferroso que serían de procedencia ilícita. LA OPINION Robos de cables y transformadores En la parte posterior de la vivienda los investigadores encontraron un sector donde había indicios de quema de cables. Sobre el suelo se observaron cenizas y restos de distintos materiales que presentaban signos compatibles con haber sido sometidos a fuego.

La inspección continuó hacia un sector del terreno utilizado como potrero para caballos. Desde la calle los policías habían advertido la presencia de una estructura que podía corresponder a un pozo o excavación.

Al llegar hasta ese lugar se encontraron tres recipientes de grandes dimensiones correspondientes a transformadores eléctricos. Según se estableció durante el procedimiento, los elementos estaban abiertos y presentaban faltantes en su interior.

Los investigadores indicaron que en los transformadores había sido retirado el cobre, por lo que los recipientes fueron secuestrados como parte de las evidencias incorporadas a la investigación por robos de cables y sustracción de elementos eléctricos.

El hallazgo resultó relevante para la pesquisa debido a que los transformadores forman parte de las instalaciones utilizadas para la distribución de energía y su manipulación representa un riesgo considerable para las redes eléctricas.

Los elementos secuestrados deben ser exhibidos ante las víctimas de robos recientes de dispositivos de tendido de media tensión. LA OPINION Cuadros de motos secuestrados La búsqueda en el predio también permitió localizar cuadros de motocicletas. Tres de ellos se encontraban dentro del pozo donde habían sido hallados los recipientes de transformadores, mientras que un cuarto cuadro fue encontrado en otro sector del terreno.

Uno de los cuadros pudo ser identificado a partir de su numeración. Los investigadores realizaron la correspondiente consulta en los sistemas policiales y establecieron que registraba un pedido de secuestro vigente.

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Según la información obtenida durante el procedimiento, ese cuadro estaría relacionado con una causa por robo calificado ocurrida en 2018.

Los restantes elementos fueron secuestrados para determinar su procedencia y establecer si tienen relación con hechos denunciados con anterioridad. En uno de los casos, la identificación visible del cuadro permitió avanzar en la consulta de los registros oficiales.

La situación de los elementos encontrados será analizada por la Justicia, que deberá establecer su procedencia y determinar si existe vinculación con otras investigaciones.

Detuvieron a un joven Como consecuencia del procedimiento, un joven que reside en la propiedad fue aprehendido por disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir de los elementos encontrados.

La medida se adoptó luego del secuestro de los distintos objetos y de los indicios que los investigadores consideran vinculados con la investigación por robos de cables.

La aprehensión quedó sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes y será la Fiscalía 2 la encargada de determinar la situación procesal del involucrado a partir de las pruebas reunidas.

En paralelo, los investigadores continúan con las tareas destinadas a establecer si los elementos secuestrados corresponden a hechos denunciados recientemente en la zona sur de Pergamino.

Evidencias bajo análisis Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento se encuentran cables y restos de materiales eléctricos, un tendido identificado preliminarmente como cable de media tensión, tres recipientes de transformadores sin el cobre interior y cuatro cuadros de motocicletas.

También fueron documentados distintos sectores del predio donde se encontraron restos de cables quemados y cenizas.

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La evidencia será sometida a las verificaciones correspondientes para establecer su procedencia y eventual vinculación con las denuncias que dieron origen a la investigación.

En el caso de los cuadros de motocicleta, además, se realizarán las consultas necesarias para establecer la situación registral de cada uno y determinar si alguno de ellos se encuentra relacionado con causas de robo.

La investigación permanece abierta y no se descarta que a partir del análisis de los elementos secuestrados puedan surgir nuevas medidas judiciales.

Intervención de la DDI El operativo fue coordinado por la Fiscalía 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi, con la participación del ayudante fiscal Darío Cid.

Las tareas de campo estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones (DDI Pergamino), quienes realizaron las recorridas, identificaron los elementos de interés y llevaron adelante el procedimiento en el inmueble investigado.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino también colaboró con personal especializado para determinar las características del cable encontrado en el lugar.

El trabajo conjunto permitió preservar y secuestrar elementos que ahora serán analizados como parte de la investigación destinada a esclarecer los recientes robos de cables registrados en la zona sur de Pergamino.