Una agente policial intentó quitarse la vida y fue asistida a tiempo por su madre

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La oficial, integrante del Cuerpo de Infantería Pergamino, fue asistida por SAME y trasladada a un centro médico. Se encuentra fuera de peligro.

Una agente policial de 31 años intentó quitarse la vida este lunes en una vivienda de Pergamino y fue auxiliada a tiempo por su madre, quien logró intervenir antes de que la situación tuviera consecuencias mayores. La mujer recibió asistencia del SAME y posteriormente fue trasladada a un centro médico, donde quedó fuera de peligro.

Agente policial asistida El episodio se registró alrededor de las 11:05, cuando personal del Comando de Patrulla fue convocado a una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Joaquín Menéndez al 1200, luego de que ingresara un llamado al sistema de emergencias 911 alertando sobre una situación de extrema gravedad.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 47 años, quien manifestó que su hija, identificada como Yamila Tamara Asmit, de 31 años, había intentado atentar contra su propia vida.

De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, la madre pudo intervenir rápidamente y retirar el elemento que la joven había utilizado en el intento. La inmediata intervención familiar permitió ponerla a resguardo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

SAME trasladó a la agente Minutos después se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal asistió a la mujer y determinó su traslado a un centro médico para recibir atención y permanecer bajo observación. Según se informó, la agente se encontraba fuera de peligro luego de la intervención.

La joven pertenece al Cuerpo de Infantería Pergamino y cuenta con aproximadamente dos años de trayectoria dentro de la fuerza de seguridad. En los últimos doce meses se encontraba apartada de sus funciones habituales debido a una licencia vinculada con su estado de salud.

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Investigación del intento A partir de la intervención policial y sanitaria se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. El hecho fue caratulado como “Suicidio en grado de tentativa” y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8.

La investigación se encuentra a cargo de la instructora judicial Nicky Ventura, quien deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y reunir los elementos necesarios para completar las actuaciones.

Por tratarse de una situación que involucra la salud y la integridad de una persona, las autoridades procuran preservar la intimidad de la joven y evitar la difusión de información que no resulte necesaria para comprender el hecho.