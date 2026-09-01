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San Nicolás: Eleonora Mangialavori sumó tres podios para Belgrano en el Open Master de Natación

La nadadora nicoleña obtuvo dos medallas de plata y una de bronce en el Master Open Series disputado en Parque Roca.

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01 de septiembre de 2026 a las 06:37 p. m.
San Nicolás: Eleonora Mangialavori sumó tres podios para Belgrano en el Open Master de Natación

La nadadora nacida en la ciudad de San Nicolás, Eleonora Mangialavori, tuvo una destacada actuación durante el fin de semana en el Master Open Series de Natación, desarrollado en el natatorio olímpico de Parque Roca. Representando al club Belgrano, consiguió tres podios en las cinco pruebas que disputó y aportó puntos para la tabla general de la institución.

Eleonora Mangialavori y su gran actuación en Parque Roca

La competencia reunió a cientos de nadadores y nadadoras provenientes de distintos puntos del país, en una nueva edición del circuito destinado a la categoría Master.

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Mangialavori fue una de las representantes de San Nicolás y logró destacarse en distintas especialidades, con resultados que le permitieron subir al podio en tres oportunidades.

Dos medallas de plata en la especialidad Pecho

En Pecho, su modalidad habitual, la nadadora del club Belgrano obtuvo dos medallas de plata. Los podios llegaron en los 50 y 100 metros, consolidando su buen rendimiento en una especialidad que conoce y en la que viene compitiendo habitualmente.

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Estos resultados, además de sus marcas individuales, significaron un aporte de puntos para Belgrano en la clasificación general de la competencia.

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Podio en Combinados y un nuevo desafío en Mariposa

La participación de Mangialavori también incluyó los 100 metros Combinados, prueba en la que consiguió el tercer puesto y sumó otra medalla para su cosecha personal durante el torneo.

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Además, la nicoleña afrontó un nuevo desafío al competir en Mariposa. En esta especialidad finalizó cuarta tanto en los 50 como en los 100 metros, quedando muy cerca de los puestos de podio.

De esta manera, Mangialavori cerró una nueva participación con cinco pruebas disputadas, tres podios y un importante aporte para el club Belgrano en el Open Master de Natación.

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