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Zárate: Sebastián Bortnik dará una charla sobre crianza digital y uso de pantallas

La actividad será este miércoles en el Forum Cultural, con entrada gratuita e inscripción previa. Abordará los desafíos de la tecnología en la infancia.

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01 de septiembre de 2026 a las 03:30 p. m.
Zárate: Sebastián Bortnik dará una charla sobre crianza digital y uso de pantallas

Las familias, docentes y estudiantes tendrán este miércoles una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo entre niños, adolescentes y tecnología. El especialista en ciberseguridad y educación digital Sebastián Bortnik encabezará en la ciudad de Zárate una charla destinada a brindar herramientas para acompañar el uso de dispositivos, redes sociales y entornos digitales.

Crianza digital: pantallas, redes sociales y riesgos tecnológicos

La jornada se denomina “Entre pantallas y experiencias reales: desafíos de la crianza digital” y tendrá lugar este miércoles 2 de septiembre, desde las 18, en el Forum Cultural de Zárate, ubicado en Pellegrini 1051.

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La propuesta apunta a generar un espacio de reflexión e intercambio acerca del impacto que tienen las tecnologías digitales en la niñez, la adolescencia y las dinámicas familiares.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones vinculadas con el acceso cada vez más temprano a dispositivos tecnológicos, el uso intensivo de redes sociales y los riesgos asociados a la exposición en entornos digitales.

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También se buscará promover hábitos saludables y responsables en el uso de la tecnología, con herramientas que permitan a los adultos acompañar a los chicos frente a los desafíos que plantea la vida cotidiana atravesada por las pantallas.

Sebastián Bortnik brindará herramientas para las familias

Sebastián Bortnik es especialista en ciberseguridad, educación digital y prevención de riesgos tecnológicos. En su exposición ofrecerá conocimientos y recomendaciones para que familias e instituciones puedan acompañar a niños y adolescentes en su relación con la tecnología.

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El objetivo será fortalecer una mirada preventiva y promover una ciudadanía digital responsable y segura. La actividad estará especialmente dirigida a familias, docentes, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en conocer estrategias para desenvolverse en los entornos digitales.

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La jornada combinará aspectos técnicos y educativos para analizar situaciones que forman parte de la vida cotidiana y que requieren nuevas herramientas de acompañamiento por parte de los adultos.

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La charla será gratuita y requiere inscripción previa

La actividad es organizada por el Grupo AcercaRSE, con el acompañamiento de la Municipalidad de Zárate. La entidad reúne a 23 empresas radicadas en Zárate y Campana que trabajan de manera conjunta desde 2009 en distintas iniciativas de responsabilidad social empresaria.

A lo largo de los años, el grupo impulsó programas, campañas, capacitaciones y proyectos vinculados con educación, salud, ambiente, seguridad y fortalecimiento del tejido social en ambas ciudades.

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La charla “Entre pantallas y experiencias reales: desafíos de la crianza digital” se realizará el miércoles 2 de septiembre a las 18 en el Forum Cultural, Pellegrini 1051, Zárate.

La entrada será libre y gratuita, aunque quienes quieran participar deberán realizar una inscripción previa mediante el formulario habilitado por la organización.

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