> Bayer Zárate: Diez startups latinoamericanas fueron seleccionadas para avanzar en LEGADO 2026

Zárate

Nat4BIO y Sylvarum fueron seleccionadas entre 625 postulaciones de 10 países y representarán a Argentina en la próxima etapa del programa regional.

26 de agosto de 2026 a las 05:46 p. m.

26 de agosto de 2026 a las 05:46 p. m.

Dos emprendimientos argentinos fueron seleccionados para avanzar en LEGADO 2026, el programa de innovación social impulsado por Bayer Foundation junto a Endeavor. Entre ellos se encuentra una startup vinculada con Zárate, que quedó entre las diez iniciativas latinoamericanas que accederán a una nueva instancia de formación, mentorías y conexiones estratégicas.

Una startup de Zárate entre las seleccionadas La edición 2026 de LEGADO alcanzó una amplia participación regional, con 625 startups postuladas provenientes de 10 países. Luego de distintas etapas de evaluación, entrevistas, mentorías y presentaciones ante especialistas, solamente diez emprendimientos fueron elegidos para continuar dentro del programa.

Argentina quedó representada por dos proyectos: Nat4BIO y Sylvarum. Esta última iniciativa tiene vinculación con Zárate y trabaja en el desarrollo de tecnologías aplicadas al tratamiento de semillas.

Sylvarum utiliza tecnología de plasma para mejorar la germinación, el vigor y la sanidad de las semillas, con una propuesta que busca reducir la utilización de productos químicos y evitar modificaciones genéticas.

La selección representa un reconocimiento al potencial de emprendimientos que buscan aplicar ciencia y tecnología a desafíos concretos de la producción agropecuaria y la sostenibilidad.

Diez startups latinoamericanas llegan al Scale-Up Program Los diez emprendimientos seleccionados fueron elegidos después de una extensa convocatoria que incluyó 148 entrevistas, 21 sesiones de mentoría de pitch y siete Demo Days locales. En esa instancia, 38 proyectos presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por 41 especialistas y referentes de distintos sectores.

Además de las dos startups argentinas, fueron seleccionados proyectos de Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

Arkangel AI, Colombia: aplica inteligencia artificial a historias clínicas y datos médicos para facilitar la toma de decisiones en instituciones de salud.

Nat4BIO, Argentina: desarrolla biotecnología microbiana para extender la vida útil de frutas y verduras y reducir las pérdidas ocasionadas por hongos.

Sylvarum, Argentina: utiliza tecnología de plasma para mejorar las condiciones de las semillas sin recurrir a químicos ni modificaciones genéticas.

Nutri H, Perú: desarrolla alimentos funcionales enriquecidos con hierro de alta absorción para contribuir a reducir la anemia infantil.

Beekind, Uruguay: fabrica envoltorios reutilizables a partir de cera de abejas y materiales naturales como alternativa a los plásticos descartables.

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Yakusmart, Perú: combina información de suelo, clima, satélites e historial de riego para optimizar el uso del agua en la agricultura.

Bexa LATAM, Colombia: desarrolla herramientas de tecnología médica e inteligencia artificial para facilitar la detección temprana del cáncer de mama.

Sunspectra, Costa Rica: transforma residuos agrícolas en ingredientes para productos sostenibles de cuidado de la piel.

Delifrut, Paraguay: convierte frutas y hierbas en alimentos de mayor valor agregado para reducir pérdidas poscosecha y generar oportunidades para productores rurales.

Permacultura Tech, Chile: desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial e IoT para automatizar el riego y optimizar el uso del agua.

Qué viene ahora para los emprendimientos seleccionados Con la elección de las diez startups comienza el Scale-Up Program, una nueva etapa orientada a fortalecer proyectos que ya cuentan con modelos desarrollados o próximos a alcanzar una instancia de validación.

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Los emprendimientos tendrán acceso a mentorías, espacios de capacitación, visibilidad y conexiones estratégicas que apuntan a potenciar sus posibilidades de crecimiento.

El programa también contempla una instancia final de presentación. Allí, dos proyectos recibirán un premio de 20.000 dólares, mientras que otras cuatro startups tendrán la posibilidad de participar de Impact Minds, una conferencia que reúne a inversores de impacto, filántropos y referentes de América Latina y el Caribe.

Desde Bayer Foundation y Endeavor destacaron que la evaluación no se centró solamente en la innovación tecnológica de cada propuesta, sino también en su capacidad de ejecución, crecimiento y generación de impacto.

La edición 2026 amplió además el alcance geográfico de LEGADO. A Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se incorporaron Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, consolidando una plataforma regional destinada a conectar emprendimientos con conocimiento, redes y oportunidades.