Zárate: Toyota fabricará dos papamóviles para la visita del papa León XIV

Zárate

La planta de Toyota en Zárate producirá dos vehículos especiales que serán utilizados por el papa León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre.

La planta de Toyota radicada en la ciudad de Zárate tendrá a su cargo la fabricación de dos vehículos especialmente adaptados para el papa León XIV, quien tiene prevista una visita a la Argentina en noviembre. Uno de los móviles será utilizado durante las actividades previstas en Córdoba y el otro durante su paso por la Ciudad de Buenos Aires.

Toyota Zárate fabricará los vehículos para el Papa Los dos vehículos, conocidos como “papamóviles”, serán ensamblados en la planta que Toyota posee en Zárate. Se trata de unidades preparadas especialmente para permitir el traslado del Sumo Pontífice durante sus actividades públicas y facilitar el contacto con los fieles.

Uno de los vehículos será destinado a las actividades que León XIV desarrollará en Córdoba, mientras que el segundo será utilizado durante su permanencia en Capital Federal.

Cómo será la visita de León XIV a Córdoba La llegada del Papa a Córdoba está prevista para el 9 o 10 de noviembre, aunque todavía resta que se confirme oficialmente la fecha definitiva.

En la provincia ya comenzaron a definirse algunos aspectos de la agenda. Uno de los principales momentos será la multitudinaria misa que se llevará a cabo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera la presencia de cerca de un millón de fieles.

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Además, la Catedral de Córdoba será escenario de un encuentro entre León XIV y representantes de la Curia.

Un operativo con miles de efectivos La visita del Pontífice también implicará un importante despliegue de seguridad. Según lo previsto, alrededor de 10.500 efectivos, entre policías y cadetes, serán afectados a las distintas actividades que se desarrollarán durante su presencia en Córdoba.