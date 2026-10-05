> Salto: Salud mental y turismo, una propuesta de paseos guiados por la ribera local

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La iniciativa reunió a usuarios de la red de salud mental en una jornada al aire libre por la ribera de Salto, con visitas guiadas y actividades recreativas.

Usuarios de la red de salud mental participaron de una jornada al aire libre que tuvo como escenario distintos espacios de la ribera local de Salto. La propuesta combinó turismo, recreación y acompañamiento, con un recorrido guiado que permitió conocer lugares vinculados con la historia y los espacios naturales de la ciudad.

Una jornada de recreación y acompañamiento en la ribera La actividad comenzó en el Paseo de la Memoria, desde donde el grupo inició un recorrido por distintos sectores de la ribera. La propuesta permitió disfrutar de un espacio al aire libre y, al mismo tiempo, generar una experiencia compartida fuera de los ámbitos habituales de atención.

El circuito continuó hacia el Balneario Municipal, uno de los sectores vinculados con la actividad recreativa y turística de Salto. Desde allí, los participantes también recorrieron espacios relacionados con la propuesta turística local.

Dentro del recorrido se incluyeron visitas guiadas por el Centro Cultural y por el sector del camping. De esta manera, la jornada permitió acercar a los usuarios de la red de salud mental a diferentes lugares de la ciudad, combinando el contacto con el entorno, el paseo y el conocimiento de espacios de interés local.

La iniciativa fue coordinada de manera conjunta por distintas áreas del Municipio, que trabajaron para llevar adelante una propuesta que integrara las políticas vinculadas con la salud mental y aquellas relacionadas con el turismo y la recreación.

Salud mental, espacios públicos y actividades al aire libre El desarrollo de este tipo de propuestas busca incorporar los espacios públicos y las actividades recreativas como parte de experiencias destinadas a quienes forman parte de la red de salud mental.

La jornada en la ribera permitió compartir un recorrido grupal y conocer diferentes sectores de Salto en un contexto distinto al cotidiano. El contacto con espacios abiertos y con lugares de interés histórico y turístico formó parte de una actividad pensada desde una perspectiva comunitaria.

Además del recorrido, la propuesta puso en valor distintos puntos de la ribera local y permitió que los participantes se acercaran a ellos a través de una visita organizada y acompañada.

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La articulación entre las distintas áreas municipales también resultó central para concretar la actividad. Salud mental, turismo y espacios vinculados con la recreación confluyeron en una misma jornada, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente a los usuarios que participaron.

Este tipo de iniciativas permite, además, aprovechar los atractivos de la ciudad para generar actividades que vinculen a la comunidad con su propio patrimonio, sus espacios naturales y los lugares destinados al encuentro y la recreación.

Nueva salida con un recorrido por lugares históricos de Salto La propuesta tendrá continuidad durante octubre. La próxima salida ya fue confirmada para el viernes 23 de octubre, cuando se llevará adelante un nuevo circuito por diferentes puntos de interés de la ciudad.

En esta oportunidad, el recorrido incluirá el salto de agua, el Molino Quemado y las ruinas del Canal del Norte, tres lugares que forman parte del patrimonio y de los atractivos que ofrece Salto.

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El nuevo paseo permitirá continuar con la experiencia iniciada en la ribera y ampliar el conocimiento sobre otros espacios de la ciudad. La incorporación de sitios históricos y naturales también aportará una nueva dimensión al recorrido, vinculada con la historia y la identidad local.

De esta manera, las actividades guiadas para usuarios de la red de salud mental tendrán una nueva jornada de encuentro, recreación y turismo. La propuesta busca sostener la utilización de los espacios de la ciudad como escenarios para actividades comunitarias y favorecer el acceso a distintas experiencias vinculadas con el patrimonio local.