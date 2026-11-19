Salto tendrá su primer Encuentro Rodantero con actividades para toda la familia
La propuesta se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el predio del Aeroclub, con entrada gratuita, exposición de motorhomes, feria emprendedora y espectáculos musicales.
La ciudad de Salto se prepara para recibir este fin de semana el primer Encuentro Rodantero, una iniciativa que convocará a viajeros de distintos puntos del país en el predio del Aeroclub local. Durante tres jornadas habrá exhibiciones, propuestas gastronómicas, charlas y espectáculos, en una actividad abierta a toda la comunidad.
Una exposición de casillas rodantes, campers y motorhomes
El encuentro se realizará desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre y será gratuito para el público general. Uno de los principales atractivos será la exposición de casillas rodantes, campers y motorhomes, donde los visitantes podrán conocer diferentes modelos, sus características y las experiencias de quienes eligieron viajar y vivir sobre ruedas.
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La iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre aficionados al turismo itinerante y personas interesadas en esta modalidad de viaje, que en los últimos años sumó nuevos seguidores.
Food trucks, feria de emprendedores y espectáculos en vivo
La programación también incluirá un patio de food trucks, una feria de emprendedores, charlas y espectáculos en vivo durante las tres jornadas.
El cierre artístico estará a cargo de 100% Santa Fe, que pondrá el cierre musical a esta primera edición del Encuentro Rodantero.
De esta manera, la propuesta combinará turismo, recreación y actividades culturales, pensadas tanto para los participantes del encuentro como para las familias de Salto y la región que quieran acercarse.
Cómo participar en el espacio de acampe
La convocatoria contempla además un sector de acampe destinado a quienes lleguen con sus propios vehículos recreativos. El costo establecido es de 30.000 pesos por equipo y, según informaron los organizadores, quedan los últimos lugares disponibles.
Las personas interesadas en reservar un espacio o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2474-661617 o contactarse a través de la cuenta de Instagram @salto.rodante.
Con entrada gratuita para el público general y una agenda que combina exposición, gastronomía y música, Salto tendrá una oportunidad para reunir a la comunidad rodantera y acercar esta modalidad de turismo a nuevos visitantes.