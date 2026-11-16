San Pedro: el Paraná sigue subiendo, llegó a los 2,28 metros y se mantiene en creciente

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El río registró una nueva suba en el puerto local durante la madrugada de este lunes. También aumentaron los niveles en Ramallo, San Nicolás y Baradero, aunque todavía se encuentran por debajo de los umbrales de alerta.

16 de noviembre de 2026 a las 11:28 a. m.

16 de noviembre de 2026 a las 11:28 a. m.

El río Paraná continúa creciendo frente a las costas de San Pedro y alcanzó los 2,28 metros durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre. El registro fue informado por Prefectura Naval Argentina y confirmó una nueva variación positiva respecto de la medición anterior, realizada el domingo al mediodía.

El Paraná volvió a subir en el puerto de San Pedro De acuerdo con la planilla oficial de Prefectura Naval Argentina, el nivel del río llegó a los 2,28 metros a las 00:00 de este lunes. La medición representa un incremento de tres centímetros en comparación con el registro del domingo al mediodía, cuando la escala había marcado 2,25 metros.

La tendencia creciente se mantiene en la zona y constituye un dato de seguimiento para las autoridades y los vecinos que viven en sectores cercanos a la costa, especialmente en aquellos lugares donde las variaciones del Paraná pueden tener incidencia sobre las actividades cotidianas.

Si bien la diferencia entre ambas mediciones es moderada, la actualización confirma que el curso de agua continúa en ascenso. Por ese motivo, la evolución de los próximos registros permitirá determinar si se trata de una tendencia sostenida o de una fluctuación dentro de los movimientos habituales del río.

Cómo evolucionan los niveles del río Paraná en la región La suba no se limita a San Pedro. Las mediciones correspondientes a la medianoche también reflejaron incrementos en otras localidades de la región, lo que permite observar un comportamiento similar en distintos puntos del corredor del Paraná.

Según los datos difundidos, las alturas registradas fueron las siguientes:

San Nicolás: 3,41 metros.

Ramallo: 2,92 metros.

San Pedro: 2,28 metros.

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Baradero: 2,04 metros.

En las cuatro localidades se observó un aumento respecto de las mediciones anteriores. San Nicolás presentó el registro más elevado, seguido por Ramallo, mientras que San Pedro y Baradero mostraron alturas inferiores.

Estos valores forman parte del monitoreo permanente que se realiza sobre el río y resultan importantes para conocer el comportamiento hidrológico de la región. Las diferencias entre las escalas responden a las características de cada puerto y sector del cauce, por lo que cada localidad cuenta con referencias propias para determinar posibles situaciones de riesgo.

Cuándo se activa la alerta y el nivel de evacuación en San Pedro Uno de los aspectos centrales del seguimiento es la distancia que existe entre la altura actual del Paraná y los niveles establecidos como referencia para activar medidas preventivas en San Pedro.

De acuerdo con los parámetros correspondientes a la escala local, el nivel de alerta está fijado en los 3,40 metros, mientras que el nivel de evacuación se establece en los 3,60 metros.

Con los 2,28 metros registrados durante la madrugada de este lunes, el río se encuentra todavía 1,12 metros por debajo del nivel de alerta y 1,32 metros por debajo de la altura considerada de evacuación.

Por el momento, los valores informados no alcanzan ninguno de esos dos umbrales. Sin embargo, la continuidad de la creciente hace necesario prestar atención a las próximas actualizaciones de Prefectura Naval Argentina.