Arrecifes: dos asistentes de pista fueron atropellados durante una carrera de karting. VIDEO

> Arrecifes: dos asistentes de pista fueron atropellados durante una carrera de karting. VIDEO

Región

El accidente ocurrió en el Circuito Costanero, durante una final de la categoría Mecánica Nacional “C”. Los auxiliares fueron asistidos por precaución y no sufrieron heridas de consideración.

10 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m.

10 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m.

Dos asistentes de pista fueron atropellados este domingo durante una competencia de karting disputada en el Circuito Costanero de Arrecifes. El episodio se produjo en la primera final de la categoría Mecánica Nacional “C”, correspondiente a la novena fecha del campeonato de Pilotos Asociados Karting del Oeste (PAKO). Afortunadamente, los auxiliares pudieron levantarse por sus propios medios.

Cómo ocurrió el accidente en el Circuito Costanero de Arrecifes El incidente tuvo lugar cuando se disputaba la sexta vuelta de la competencia. En ese momento, el karting de Julián Scagliotti había quedado detenido sobre el pasto y dos asistentes de pista se acercaron para colaborar con el piloto y ayudarlo a regresar a la zona de circulación.

Mientras empujaban el vehículo y se disponían a abandonar la cinta asfáltica, los auxiliares se encontraron con los dos competidores que encabezaban la carrera y que transitaban por ese sector del circuito.

La situación derivó en un doble atropello que obligó a interrumpir inmediatamente el desarrollo de la prueba.

Quiénes fueron los pilotos involucrados en el atropello De acuerdo con la información del episodio, el primero de los asistentes fue embestido por Gonzalo Pallas, quien lideraba la competencia. En tanto, el segundo auxiliar perdió el equilibrio, cayó sobre la pista y terminó siendo impactado por Felipe Camperi, que ocupaba el segundo lugar.

Tras los golpes, ambos pilotos finalizaron detenidos a un costado del trazado, mientras que los asistentes lograron reincorporarse por sus propios medios.

Seguí leyendo Región San Pedro: Dos vehículos chocaron contra una yegua en la Ruta 1001 y se renueva la preocupación por los animales sueltos

La situación generó preocupación entre quienes participaban de la jornada deportiva, debido a que el episodio ocurrió en plena competencia y con los kartings circulando a velocidad por el sector.

Bandera roja y asistencia médica para los involucrados Ante la gravedad de la situación, las autoridades deportivas dispusieron la interrupción de la carrera mediante la bandera roja. De esa manera, se detuvo la competencia para permitir el ingreso y la intervención de los servicios de emergencia que se encontraban presentes en el predio.

Los dos auxiliares de pista recibieron asistencia médica por precaución, al igual que los pilotos involucrados en el accidente. Afortunadamente, ninguno de los afectados presentó heridas de consideración, por lo que el episodio no tuvo consecuencias de mayor gravedad.

El accidente se produjo durante la novena fecha del campeonato PAKO, que tuvo al Circuito Costanero de Arrecifes como escenario de una nueva jornada del calendario automovilístico regional.