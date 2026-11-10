Pérez Millán: hirió con una navaja a una adolescente y publicó un video en TikTok

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La víctima recibió siete puntos de sutura en una pierna tras ser atacada con una navaja. Su madre denunció amenazas previas y aseguró que la agresora publicó un video en TikTok relatando lo ocurrido.

Una niña de 13 años fue golpeada y herida con un arma blanca por una adolescente de 15 durante el fin de semana en la plaza San Carlos Borromeo de Pérez Millán, partido de Ramallo. La víctima sufrió un corte en una pierna que requirió siete puntos de sutura y su familia realizó la denuncia policial.

El ataque ocurrió en una plaza de Pérez Millán El episodio se produjo durante la noche del fin de semana en la plaza San Carlos Borromeo, ubicada a pocos metros de la subcomisaría de Pérez Millán. Según el relato de la familia de la víctima, la adolescente de 13 años se encontraba en el espacio público junto a un grupo de amigos cuando se presentó la joven de 15 años.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el diario El Norte, ambas adolescentes concurren a la Escuela Secundaria N° 8 de la localidad. Además, existirían antecedentes de conflictos entre ellas, con amenazas y situaciones de hostigamiento que se habrían repetido en las últimas semanas.

La madre de la menor agredida contó que su hija venía recibiendo intimidaciones y que, en algunas oportunidades, otras amigas de la adolescente señalada también participaban de esos episodios.

"Mi hija venía recibiendo amenazas, a veces se suman amigas de ella, pero esta vez mi hija se defendió en la plaza", relató la mujer.

La víctima recibió siete puntos de sutura y realizaron una denuncia La situación se agravó cuando ambas jóvenes comenzaron a enfrentarse físicamente. Según la reconstrucción realizada a partir del testimonio de la madre, la niña de 13 años logró derribar a la otra adolescente, pero esta habría sacado una navaja y le provocó un corte en una de sus piernas.

La herida demandó atención médica y siete puntos de sutura para cerrar la lesión. Si bien la víctima se encuentra fuera de peligro, su familia manifestó preocupación por las consecuencias del episodio y por la posibilidad de que se produzca una nueva agresión.

"Cuando apareció, mi hija la tiró al suelo, pero ella sacó una navaja y le cortó la pierna. Le tuvieron que hacer siete puntos para poder curarle la herida. Ella está muy asustada. Ahora está en mi casa bajo mis cuidados. Realizamos la denuncia correspondiente porque esto no puede seguir así", expresó la madre.

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Tras la presentación policial, desde la subcomisaría de Pérez Millán dispusieron una medida perimetral para evitar que se produzca otro enfrentamiento entre las adolescentes.

La adolescente publicó un video en TikTok contando lo sucedido Uno de los aspectos que generó mayor repercusión fue la posterior publicación de un video en TikTok, en el que la adolescente señalada como agresora relató su propia versión de lo ocurrido y describió el enfrentamiento.

En la grabación, la joven hizo referencia a la pelea, reconoció que la otra menor terminó con una herida y aseguró que también había recibido golpes durante el episodio.

"Me acuerdo que tenía un amiguito, lo agarro al flaco y le empiezo a dar, se quería escapar y la agarré y la tiré al suelo. Cuando se levanta el pantalón se dio cuenta que le salía sangre porque la corté. Si me revolcaron, me tiraron en la cabeza patada, pero yo estoy acá sana", expresó en el video.

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La publicación sumó otro elemento de preocupación al caso, que ya había generado alarma entre los vecinos de Pérez Millán por la violencia del ataque y por los antecedentes de amenazas que denunció la familia de la víctima.

El episodio vuelve a poner en discusión las situaciones de violencia entre adolescentes y la necesidad de intervenir ante los conflictos y las intimidaciones que pueden anteceder a hechos de mayor gravedad.