San Pedro: convocan a una sesión extraordinaria para investigar los hechos de violencia en el Concejo

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La sesión será este viernes a las 9 y tendrá como único tema la creación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades por el episodio que involucró a los concejales Martín Rivas y Ariel Rey.

El Honorable Concejo Deliberante de San Pedro realizará este viernes una sesión extraordinaria para avanzar con la conformación de una comisión investigadora por los hechos de violencia ocurridos el martes 3 de noviembre dentro del ámbito legislativo. La iniciativa busca establecer responsabilidades y evaluar posibles sanciones disciplinarias para el concejal involucrado.

Una sesión extraordinaria para investigar la violencia en el Concejo La convocatoria fue impulsada por concejales de distintos espacios políticos, quienes consideraron que la gravedad de lo sucedido requiere una respuesta institucional por parte del cuerpo legislativo, independientemente de las actuaciones que puedan desarrollarse en el ámbito judicial.

El pedido lleva las firmas de Sergio Rey y Mariana Reinoso, de San Pedro Puede; Joaquín González y Melina Panatteri, de La Libertad Avanza; y Paola Basso, de Nuevos Aires.

El episodio que motivó la presentación se produjo el martes 3 de noviembre y tuvo como protagonistas a los concejales Martín Rivas y Ariel Rey. Según la denuncia realizada por Rey y las versiones difundidas públicamente, habría recibido un golpe de puño en el rostro por parte de Rivas, quien presuntamente lo habría atacado por la espalda y sin mediar palabra.

En los fundamentos del proyecto, los concejales firmantes señalaron que lo ocurrido "excede ampliamente cualquier diferencia política, personal o ideológica" y remarcaron que la violencia física resulta incompatible con la función pública y las condiciones de convivencia democrática.

Los antecedentes y las responsabilidades institucionales Los autores de la iniciativa también advirtieron que el episodio no debería analizarse como un hecho aislado. En ese sentido, mencionaron antecedentes de situaciones de violencia y conflictividad dentro del ámbito legislativo, con presuntas agresiones hacia distintos integrantes del cuerpo.

En el documento presentado sostuvieron que no se puede naturalizar que las diferencias entre representantes elegidos por el voto popular terminen en hechos de violencia dentro de una institución que debe garantizar el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Además, plantearon que el Concejo Deliberante tiene herramientas y responsabilidades propias para intervenir ante este tipo de situaciones, sin quedar condicionado exclusivamente por lo que determine la Justicia.

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Para fundamentar esa postura, citaron el artículo 18 del Reglamento Interno, que establece la facultad del cuerpo para corregir a cualquiera de sus integrantes por desórdenes de conducta durante el ejercicio de sus funciones.

También invocaron el artículo 63, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que contempla la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias a los concejales.

Qué funciones tendrá la comisión investigadora y qué sanciones podrían evaluarse El proyecto que será tratado este viernes propone constituir una comisión investigadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 249 del Decreto-Ley 6769/58, correspondiente a la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El objetivo será determinar las responsabilidades por los hechos de violencia ocurridos dentro del Concejo Deliberante de San Pedro, desarrollar el procedimiento previsto por la normativa vigente y analizar si corresponde aplicar alguna sanción disciplinaria.

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Entre las alternativas mencionadas en la presentación también aparece la posibilidad de evaluar una suspensión preventiva del concejal involucrado, una vez cumplidas las instancias legales correspondientes y en el marco de los artículos 249 y 255 de la legislación municipal.

Los firmantes justificaron la urgencia del tratamiento en la necesidad de garantizar la integridad física de los concejales, los trabajadores del cuerpo y las personas que concurren habitualmente al edificio legislativo. También señalaron la importancia de preservar el orden y asegurar el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria.