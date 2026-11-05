San Nicolás: convocan a una movilización contra la violencia hacia personas travestis y trans

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San Nicolás

Organizaciones sociales realizarán una concentración este viernes a las 18 en Plaza Mitre, tras un ataque denunciado contra trabajadoras sexuales en Palermo.

Este viernes 6 de noviembre, San Nicolás será escenario de una movilización para repudiar la violencia hacia las personas travestis y trans. La convocatoria tendrá lugar a las 18 en Plaza Mitre y es impulsada por organizaciones locales, que buscan visibilizar un reciente episodio de agresiones denunciado en los Bosques de Palermo.

Organizaciones de San Nicolás convocan a repudiar las agresiones en Palermo La iniciativa es impulsada por Orgullo San Nicolás, ATTTA San Nicolás y la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Las entidades invitaron a organizaciones sociales, colectivos, espacios políticos y a toda la comunidad a participar de la concentración.

El encuentro surgió a partir de un episodio de violencia denunciado contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el comunicado difundido por las organizaciones, alrededor de 60 varones habrían insultado y agredido físicamente a las trabajadoras. Además, denunciaron que los atacantes filmaron los hechos y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales, donde presentaron las agresiones como una hazaña.

El reclamo por los derechos de las personas travestis y trans En el documento de convocatoria, las organizaciones expresaron su repudio y señalaron que lo sucedido no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto que relacionan con los discursos de odio, la persecución y la deshumanización de las identidades travestis y trans.

"Las vidas travestis y trans tienen valor. No son el chiste de nadie", sostiene el mensaje difundido por las entidades, que también reclamaron una investigación urgente y la identificación de las personas responsables de las agresiones.

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Asimismo, plantearon la necesidad de garantizar que todas las personas puedan vivir, trabajar y circular libremente, sin temor a sufrir violencia o discriminación.

"Frente al odio, respondemos con organización, memoria y lucha", expresaron las organizaciones convocantes, que consideran fundamental ocupar el espacio público para visibilizar la problemática y acompañar a las compañeras afectadas.

Dónde y a qué hora será la movilización en San Nicolás La concentración se realizará este viernes 6 de noviembre, a partir de las 18, en Plaza Mitre, uno de los principales espacios públicos de San Nicolás de los Arroyos.

La convocatoria está abierta a vecinos, organizaciones, agrupaciones y colectivos que quieran sumarse a la jornada de repudio. El objetivo será expresar colectivamente el rechazo a las agresiones y reclamar condiciones de igualdad, respeto y seguridad para las personas travestis y trans.