San Nicolás: Un camión que transportaba desechos de pollo volcó en la Ruta 188 entre Conesa y Erézcano

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San Nicolás

El siniestro ocurrió durante la tarde del martes, en medio de las lluvias. El conductor resultó ileso y la carga quedó esparcida en un zanjón.

Un camión que transportaba desechos de pollo despistó y terminó dentro de un zanjón sobre la Ruta Nacional 188, en el tramo que une Conesa y Erézcano, partido de San Nicolás. El accidente ocurrió durante la tarde de este martes, mientras se registraban lluvias en la región. El conductor no sufrió lesiones.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 188 El vehículo de gran porte circulaba por el carril que conecta las localidades de Conesa y Erézcano cuando, por motivos que no fueron precisados, perdió el control y terminó fuera de la calzada.

De acuerdo con la información obtenida por EL NORTE, el camión pertenecía a una empresa dedicada al pelado de pollos, ubicada en la localidad de Guerrico, y tenía como destino una localidad del sur de la provincia de Santa Fe.

Como consecuencia del episodio, la unidad quedó dentro de un zanjón y sufrió daños materiales. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no se registraron personas heridas.

Las lluvias y el estado de la calzada, bajo la lupa Las condiciones climáticas y el deterioro de la ruta fueron señalados por testigos como posibles factores que contribuyeron al despiste. Durante esa jornada, las precipitaciones afectaron distintos sectores de la región y complicaron la circulación vehicular.

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Personas que presenciaron el episodio manifestaron su preocupación por el estado de la calzada y las dificultades para transitar durante los días de lluvia. En ese sentido, advirtieron: «El mal estado de la ruta y la lluvia hicieron que despiste el camión, es casi imposible circular por esta zona con este clima».

Retiraron el camión y la carga quedó esparcida Luego del accidente, personal de la empresa propietaria del vehículo se presentó en el lugar para realizar las tareas necesarias y retirar la unidad siniestrada.

Sin embargo, los desechos de pollo que eran transportados en el semirremolque quedaron esparcidos en la zona donde se produjo el vuelco.