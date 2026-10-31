Un adolescente de San Nicolás será monaguillo en una misa que presidirá el papa León XIV en Luján

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San Nicolás

Nicolás Díez, de 15 años, fue elegido para asistir al Pontífice durante una celebración religiosa que tendrá lugar en Luján.

Un adolescente de San Nicolás tendrá una participación especial durante la misa que presidirá el papa León XIV en la ciudad de Luján. Se trata de Nicolás Díez, de 15 años, seminarista de la Diócesis de San Nicolás, quien fue elegido para colaborar directamente con el Santo Padre durante uno de los momentos de la celebración.

Quién es Nicolás Díez y cómo se prepara para su vocación religiosa Nicolás pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de San Nicolás y actualmente vive en Rosario, donde cursa sus estudios secundarios y continúa su formación en el seminario menor de la Arquidiócesis de esa ciudad.

La noticia de su designación fue confirmada por su mamá, quien expresó la alegría que generó la elección en el entorno familiar. “Como familia estamos muy felices. Es una gracia inmensa que Dios nos regala”, manifestó al compartir la emoción por esta oportunidad.

El joven forma parte de un grupo de seminaristas que participará de las actividades organizadas durante la visita del Papa, entre ellas los encuentros con jóvenes en Buenos Aires y la celebración religiosa prevista en Luján.

Cómo fue elegido para asistir al papa León XIV durante la misa La designación surgió de una votación realizada entre los seminaristas, en conjunto con sus formadores. De ese proceso resultó elegido Nicolás para cumplir con el servicio del lavabo durante la misa que encabezará León XIV.

Esta tarea litúrgica se desarrolla después de la presentación de los dones, durante el ofertorio. En ese momento, el sacerdote se lava las manos como parte del rito previo a la plegaria eucarística.

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Para llevar adelante esta ceremonia intervienen tres monaguillos: uno vierte el agua sobre las manos del celebrante, otro sostiene el recipiente que la recoge y un tercero se ocupa de secarlas. De esta manera, el adolescente nicoleño tendrá la posibilidad de asistir directamente al Pontífice durante ese pasaje de la celebración.

El orgullo de su familia y de la comunidad religiosa de San Nicolás La participación de Nicolás representa una experiencia significativa tanto para el adolescente como para su familia, que recibió la noticia con emoción y entusiasmo. La posibilidad de compartir un momento tan cercano con el Papa constituye también un acontecimiento especial para la comunidad religiosa de la que forma parte.

Desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en San Nicolás, hasta el altar de Luján, el joven llevará consigo su pertenencia a la Diócesis y el camino de formación que viene desarrollando en el ámbito del seminario.