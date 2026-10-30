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San Nicolás: Solicitan ayuda para Walter Rojas, un joven con fibrosis quística internado en el Hospital San Felipe

Su familia necesita afrontar los gastos de alimentación especial y reparar su habitación para que pueda continuar la recuperación en su casa.

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30 de octubre de 2026 a las 02:00 p. m.
Walter Rojas, un joven con fibrosis quística, atraviesa una delicada situación sanitaria y económica tras una nueva internación en el Hospital San Felipe por neumonía.
Foto: El Norte

Walter Rojas atraviesa un delicado momento de salud y una difícil situación económica. El joven, que padece fibrosis quística, permanece internado en el Hospital San Felipe de San Nicolás por un cuadro de neumonía y otras complicaciones. Su familia inició un pedido de colaboración para afrontar los gastos del tratamiento y acondicionar su vivienda.

La neumonía y las complicaciones de salud de Walter

La situación de Walter se agravó en los últimos días, cuando debió ser internado en el Hospital San Felipe a raíz de una neumonía. Durante los estudios médicos también detectaron una bacteria que requiere seguimiento especializado, lo que sumó nuevas preocupaciones para el paciente y su entorno familiar.

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A su enfermedad de base se agrega un cuadro de desnutrición crónica que demanda cuidados específicos. Según explicó su madre en diálogo con el diario EL NORTE, Walter necesita una alimentación hipercalórica para acompañar su tratamiento y mejorar su estado nutricional.

Esta dieta especial representa un gasto adicional para la familia, ya que los alimentos que requiere no pueden ser cubiertos completamente por la alimentación que recibe durante su permanencia en el establecimiento sanitario.

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De esta manera, además de acompañar su evolución médica, sus familiares deben realizar compras diarias para garantizar que cuente con los nutrientes necesarios durante esta etapa de recuperación.

La familia necesita reparar su habitación para el regreso a casa

A las dificultades que implica la internación se suma otra preocupación: las condiciones de la vivienda en la que Walter deberá continuar su recuperación una vez que reciba el alta médica.

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En particular, la familia necesita realizar refacciones en su habitación, que presenta importantes signos de deterioro. El espacio tiene problemas en el revoque y requiere trabajos de pintura y acondicionamiento para que pueda regresar a un ambiente adecuado.

La reparación del techo y el mejoramiento general de la habitación son algunas de las prioridades. Se trata de trabajos necesarios para que el joven pueda permanecer en su hogar en condiciones apropiadas, teniendo en cuenta su estado de salud y los cuidados que demanda la fibrosis quística.

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La situación económica familiar ya era complicada antes de esta nueva internación y se volvió todavía más difícil frente a los gastos extraordinarios que deben afrontar.

Cómo colaborar con Walter y su familia

Ante este panorama, los familiares de Walter apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir los recursos que permitan cubrir las necesidades más urgentes.

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La ayuda económica estará destinada principalmente a afrontar los gastos cotidianos durante la internación, comprar los alimentos especiales que requiere el joven y avanzar con las reparaciones necesarias en su habitación.

Quienes deseen colaborar y acompañar a Walter en este momento pueden comunicarse directamente con su familia al teléfono 336 435-4936.

También se pueden realizar aportes económicos a través de Mercado Pago mediante el siguiente alias: Alejandra.3002.

El pedido busca sumar voluntades para que Walter pueda atravesar esta etapa de su tratamiento con los cuidados necesarios y regresar a su casa en un espacio acondicionado para continuar su recuperación.

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