Ramallo: dos familias reclaman a IOMA por la interrupción de la atención domiciliaria de sus hijos

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Dos niños de 7 y 11 años, con enfermedades complejas, podrían quedarse sin prestaciones médicas esenciales por presuntas deudas de IOMA con la empresa que brinda el servicio.

La continuidad de la atención médica de dos niños de Ramallo genera preocupación en sus familias, que denunciaron dificultades con las prestaciones de internación domiciliaria que reciben a través de IOMA. Según señalaron, la interrupción de los servicios estaría relacionada con pagos pendientes de la obra social bonaerense a la empresa encargada de brindar la asistencia.

Dos niños con enfermedades complejas necesitan atención permanente Uno de los casos corresponde a un niño de 7 años diagnosticado con SPARTA5, un síndrome genético poco frecuente que requiere cuidados médicos permanentes. El pequeño tiene una traqueostomía, necesita asistencia respiratoria durante las 24 horas y recibe alimentación mediante un botón gástrico.

De acuerdo con el testimonio de su mamá, Lorena, el niño llevaba casi cuatro años con internación domiciliaria hasta que la prestación se interrumpió. Como consecuencia de esa situación, el viernes 30 de octubre debió regresar a una clínica, lo que generó preocupación por la continuidad de sus cuidados y las condiciones necesarias para su atención.

La situación requiere un seguimiento permanente, ya que se trata de un paciente cuya vida cotidiana depende de equipamiento médico y asistencia especializada. Por ese motivo, la familia reclama que se restablezcan las prestaciones para evitar nuevas complicaciones.

El segundo caso involucra a un niño de 11 años que padece una enfermedad mitocondrial evolutiva, parálisis cerebral, cuadriparesia y epilepsia refractaria. Sus padres manifestaron su preocupación luego de recibir una comunicación de la empresa Erfolg Salud, que les habría informado que dejaría de prestar el servicio a partir del 31 de octubre.

Las familias denuncian deudas de IOMA con la empresa prestadora En ambos casos, los familiares señalaron que las dificultades estarían vinculadas con pagos pendientes de IOMA a la empresa encargada de garantizar la atención domiciliaria.

Los padres del niño de 11 años también expresaron su temor ante la posibilidad de que se retire el equipamiento médico que permanece en el domicilio y se interrumpa el suministro de alimentación especial, dos elementos fundamentales para sostener el tratamiento.

La incertidumbre alcanza no solamente a la continuidad de la asistencia profesional, sino también a los recursos materiales y nutricionales que necesitan los pacientes para su cuidado diario.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial de IOMA ni de la empresa prestadora que permita confirmar de manera independiente los motivos de la interrupción de los servicios.

Las familias hicieron públicos sus reclamos a través de las redes sociales, con el objetivo de visibilizar la situación y conseguir una respuesta que permita resolver el conflicto antes de que se produzcan nuevas interrupciones en los tratamientos.

Reclaman una solución urgente para garantizar la atención médica Los padres y madres de ambos niños solicitan una intervención urgente para asegurar la continuidad de las prestaciones. Además, evalúan recurrir a la Justicia para conseguir una solución que garantice los cuidados médicos que necesitan sus hijos.

Los casos vuelven a poner en discusión las dificultades que pueden afrontar los afiliados de IOMA cuando existen problemas administrativos o financieros entre la obra social y las empresas que brindan servicios de salud.

En situaciones de pacientes con enfermedades complejas, la internación domiciliaria no representa solamente una alternativa de atención, sino una prestación indispensable para sostener tratamientos que requieren asistencia permanente, equipamiento específico y personal capacitado.

La preocupación central de las familias es que sus hijos no queden expuestos a las consecuencias de un conflicto económico o administrativo en el que no tienen responsabilidad. Por eso, reclaman que las autoridades provinciales intervengan y garanticen una respuesta concreta.