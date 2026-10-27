San Pedro: Identificaron al pescador hallado sin vida en el río Paraná frente a Vuelta de Obligado

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El cuerpo fue identificado era de la persona desaparecida desde el vuelco de una embarcación ocurrido el 15 de octubre frente a Fray Luis Beltrán.

El pescador hallado sin vida este domingo en el río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, fue identificado como Héctor Flores, de 44 años. El hombre era uno de los ocupantes de la embarcación que volcó frente a Fray Luis Beltrán el pasado 15 de octubre, un accidente náutico que dejó a varios pescadores desaparecidos y motivó un operativo de búsqueda en el río.

Hallaron el cuerpo en el kilómetro 295 de la hidrovía El hallazgo se produjo en el kilómetro 295 de la hidrovía, frente a las costas de Vuelta de Obligado, en jurisdicción de San Pedro. Tras el descubrimiento, intervino personal de la Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante las actuaciones correspondientes en el lugar.

También participaron efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias necesarias y se encargaron del traslado del cuerpo para avanzar con los procedimientos de identificación.

La aparición del pescador se produjo en el marco de la búsqueda de los hombres que habían desaparecido luego del vuelco de la embarcación en aguas del Paraná. Desde el accidente, las tareas se concentraron en distintos sectores del río para intentar localizar a los ocupantes que no habían sido encontrados.

La autopsia confirmó la identidad de Héctor Flores La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 7, encabezada por María del Valle Viviani. Luego de las actuaciones judiciales correspondientes y de la autopsia, se confirmó formalmente que el cuerpo encontrado pertenecía a Héctor Flores, de 44 años.

La identificación permitió establecer que se trataba de uno de los pescadores que permanecían desaparecidos desde el accidente ocurrido el 15 de octubre frente a la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán.

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El procedimiento resultó clave para avanzar en la investigación y cerrar una parte del operativo que se había desplegado tras el vuelco de la embarcación. Las actuaciones judiciales se desarrollaron para documentar las circunstancias del hallazgo y establecer los datos correspondientes a la víctima.

Tres pescadores murieron y uno logró sobrevivir Flores viajaba junto a otros tres hombres cuando la embarcación volcó en el río Paraná. El accidente dio lugar a un operativo de búsqueda para localizar a quienes no habían logrado regresar a la superficie.

Con la identificación de Flores, se confirmó que tres de los cuatro ocupantes de la embarcación fallecieron, mientras que uno logró sobrevivir al episodio.

Los otros dos pescadores encontrados sin vida tras el accidente fueron identificados como Ezequiel Stegmann, de 35 años, y Gustavo Muñoz.