Femicidio en Baradero: murió la mujer de 53 años que había sido prendida fuego por su expareja

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Marcela Adriana Gilbert falleció tras sufrir graves quemaduras en una vivienda de Baradero. La causa fue recaratulada como homicidio agravado por femicidio.

Marcela Adriana Gilbert, de 53 años, murió este viernes luego de permanecer internada por las graves quemaduras que sufrió en un ataque ocurrido en su vivienda de Baradero. Por el hecho está detenido su expareja, de 27 años, mientras la Justicia recaratuló la investigación como homicidio agravado por femicidio, con intervención de la UFI N.º 8.

Cómo ocurrió el ataque en la vivienda de Baradero El episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado en Mitre 2031, en Baradero. Personal policial llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio y encontró a la mujer con quemaduras en el torso y en las extremidades superiores e inferiores.

Según el relato que la víctima brindó a los efectivos, su expareja habría ingresado a la vivienda después de romper la puerta de acceso. Luego, presuntamente la roció con nafta, le prendió fuego y escapó a pie.

Una ambulancia trasladó a Gilbert al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales médicos habían dispuesto su derivación a un centro de mayor complejidad.

El acusado permanece detenido y había denuncias previas En el marco de las primeras actuaciones, efectivos policiales lograron aprehender al hombre de 27 años, señalado como presunto autor del ataque. De acuerdo con la información de la investigación, también se estableció la existencia de denuncias previas por violencia de género.

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En la vivienda trabajaron efectivos de Policía Científica y Bomberos, mientras los investigadores preservaron el lugar para realizar las pericias correspondientes. Además, se tomaron declaraciones testimoniales y se relevaron cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir las circunstancias del hecho.

La causa fue recaratulada como homicidio agravado por femicidio La investigación se había iniciado bajo la calificación de tentativa de homicidio. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de Gilbert, la Justicia dispuso modificar la carátula a homicidio agravado por femicidio.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Baradero, perteneciente al Departamento Judicial San Nicolás, con intervención del fiscal Hernán Granda. La instructora judicial Dora Karina Marino comunicó la nueva calificación de las actuaciones por disposición del fiscal.