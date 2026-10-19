> Estatales y la mayoría de los gremios docentes bonaerenses aceptaron el aumento del 6%

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El Gobierno bonaerense confirmó que la mayoría de los gremios que representan a los trabajadores estatales y docentes aceptó la propuesta salarial. La FEB llevará la oferta a su Congreso del martes para que las bases resuelvan.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el acuerdo salarial con los gremios que representan tanto a los docentes como a los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430. La propuesta, que establece una mejora del 6% distribuida entre octubre y noviembre, obtuvo la aceptación de la mayoría de las organizaciones sindicales y permitirá llevar el incremento acumulado de los salarios provinciales al 26% en noviembre, según los cálculos oficiales.

El entendimiento se alcanzó en el marco de las negociaciones paritarias que el Ejecutivo bonaerense mantiene con los distintos sectores de la administración pública. La oferta contempla un aumento del 3% para octubre y otro 3% para noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre, además del compromiso de volver a discutir las condiciones salariales en diciembre.

En el ámbito educativo, la mayoría de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptó la propuesta. Sin embargo, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió trasladar la decisión a su Congreso del martes, donde sus representantes analizarán la oferta y definirán si la avalan o la rechazan.

Más allá de esa instancia pendiente, al contar con la aceptación mayoritaria de las organizaciones docentes, el incremento acordado se aplicará a todos los trabajadores de la educación bonaerenses, independientemente de la resolución que adopte la FEB.

Dos tramos para actualizar los salarios La propuesta salarial establece una suba del 3% en octubre y otra del 3% en noviembre, tomando como referencia los haberes de septiembre. De acuerdo con los datos difundidos por la administración provincial, el aumento acumulado alcanzará el 22,5% en octubre y llegará al 26% en noviembre, al incorporar las actualizaciones previas contempladas en el cálculo oficial.

El acuerdo comprende a los trabajadores de la administración pública provincial incluidos en la Ley 10.430 y a los docentes bonaerenses. También se extiende al personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario provincial.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias en diciembre de 2026. En esa oportunidad, las autoridades y los representantes gremiales volverán a evaluar la evolución de los salarios y el contexto económico para analizar la continuidad de las discusiones.

La FEB llevará la propuesta a su Congreso En el sector educativo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA y AMET. La mayoría de estas organizaciones aceptó la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial, mientras que la FEB optó por consultar a sus bases antes de adoptar una posición definitiva.

El Congreso previsto para este martes será determinante para conocer la decisión de la federación. Allí se pondrá a consideración la oferta del Gobierno y se resolverá si el porcentaje de aumento resulta aceptable para la organización.

No obstante, la definición pendiente no impedirá que la mejora salarial alcance al conjunto de los docentes, dado que la propuesta ya cuenta con el aval mayoritario de los gremios que representan al sector. De esta manera, el acuerdo avanza mientras la FEB mantiene abierta su instancia interna de deliberación.

Bianco destacó el acuerdo con los representantes gremiales El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó el entendimiento alcanzado con las organizaciones sindicales y puso de relieve el esfuerzo realizado por la administración provincial para sostener los ingresos de los trabajadores en un escenario de reducción de los recursos públicos.

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“Se ha llegado a un acuerdo salarial en la Provincia de Buenos Aires con muchísimo esfuerzo por parte del Gobierno y con mucha colaboración y entendimiento de la situación por parte de los representantes gremiales”, expresó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Bianco también se refirió al impacto de las actualizaciones acordadas y señaló que la suba acumulada llegará al 26% en noviembre, de acuerdo con las cifras oficiales. El entendimiento representa una nueva actualización para los distintos sectores de la administración bonaerense y establece una fecha para retomar las conversaciones salariales antes de finalizar el año.