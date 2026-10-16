Por la posible visita del Papa, la Provincia declaró día no laborable en Luján

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La medida regirá el martes 10 de noviembre para la Administración Pública provincial y el Banco Provincia, mientras que para el comercio, la industria y las demás actividades será optativa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que el martes 10 de noviembre sea día no laborable en el partido de Luján, en el marco de los preparativos por la posible visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 495 del Ministerio de Gobierno, firmada por el ministro Carlos Bianco, luego de un pedido presentado por las autoridades municipales.

La disposición contempla a la Administración Pública provincial y al Banco Provincia, mientras que establece un feriado optativo para los sectores comercial, industrial y el resto de las actividades. El objetivo es contribuir a la organización de la ciudad ante la eventual llegada de miles de fieles y delegaciones religiosas.

Sin embargo, la visita papal todavía no está confirmada de manera definitiva. Mientras el Sumo Pontífice continúa con su recuperación posoperatoria, las autoridades argentinas aguardan una definición del Vaticano sobre la realización del viaje previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

Un operativo especial para recibir a los peregrinos Según los fundamentos de la resolución, la posible presencia del Papa en Luján requeriría una planificación extraordinaria para garantizar el orden y la seguridad durante las actividades. La llegada masiva de visitantes obligaría a coordinar tareas de prevención, higiene, transporte y asistencia sanitaria, además de implementar medidas para organizar la circulación.

Entre las previsiones se encuentran posibles cortes y restricciones de tránsito, controles vehiculares y la utilización de establecimientos educativos como espacios de alojamiento transitorio para las delegaciones que se trasladen hasta la ciudad.

La declaración del día no laborable apunta, precisamente, a facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y de los distintos organismos involucrados, reducir las complicaciones derivadas de la circulación habitual y permitir que la comunidad participe de los preparativos.

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La visita, que se extendería del 8 al 11 de noviembre, fue declarada de interés provincial y tendría como escenarios centrales en territorio bonaerense a Luján y Almirante Brown.

La confirmación del Vaticano, una incógnita La medida provincial se conoció mientras continúa la incertidumbre sobre el viaje de León XIV. El Papa fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, por lo que su evolución médica constituye un factor relevante para determinar si podrá concretar la agenda prevista.

En ese contexto, el Gobierno nacional también permanece a la espera de una comunicación oficial de la Santa Sede para conocer el futuro de la visita.

La declaración del día no laborable en Luján se enmarca en los preparativos para un acontecimiento de gran relevancia religiosa e institucional, que podría convocar a miles de peregrinos de distintos puntos del país.