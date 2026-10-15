Paritarias bonaerenses: el Gobierno convocó a estatales y docentes para reabrir la discusión salarial

> Paritarias bonaerenses: el Gobierno convocó a estatales y docentes para reabrir la discusión salarial

Región

La administración de Axel Kicillof retomará este viernes las negociaciones con los gremios, en un contexto de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo. Los encuentros se realizarán cuando las liquidaciones de los sueldos de octubre están próximas a cerrarse.

Mientras el paro docente volvió a poner en escena los reclamos del sector educativo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los sindicatos de trabajadores estatales y docentes para retomar las negociaciones paritarias este viernes.

La decisión se conoció luego de varios días de planteos gremiales que exigieron la reapertura urgente de las conversaciones salariales, sin que hasta el momento se alcanzara una propuesta concreta. El último encuentro con los representantes de los estatales se realizó el 24 de septiembre. En esa oportunidad, el Ejecutivo no presentó una oferta de aumento y se comprometió a continuar el diálogo.

Una negociación marcada por los plazos La cercanía del cierre de las liquidaciones salariales de octubre agrega presión a las conversaciones. La convocatoria se produjo cuando queda poco margen para incorporar un eventual incremento en los haberes del mes próximo.

No obstante, el cierre de los cálculos habituales no descarta la posibilidad de una recomposición. Una alternativa sería instrumentar un pago adicional por fuera del circuito ordinario de liquidación, aunque cualquier decisión dependerá de lo que se resuelva en las reuniones.

La negociación se reanudará, además, después de un septiembre sin nuevas actualizaciones salariales para los trabajadores estatales.

El último acuerdo contempló una suba acumulada del 7%, distribuida en dos etapas: un 5% en julio y otro 2% en agosto, en ambos casos tomando como referencia los salarios de junio.

Los gremios reclaman una propuesta concreta La expectativa de las organizaciones sindicales está centrada en que la Provincia presente una oferta que permita recuperar parte del poder adquisitivo de los trabajadores, en un escenario de preocupación por la evolución de los ingresos.

Entre los sectores involucrados se encuentran los docentes y los empleados comprendidos en la Ley 10.430, que regula el empleo público provincial.

En el caso de los estatales, la agenda de reclamos no se limita a la cuestión salarial. También incluye planteos relacionados con las condiciones laborales, los pases a planta permanente y la regularización de las becas de capacitación, entre otros puntos.

Los horarios de las reuniones De acuerdo con la convocatoria oficial, la primera reunión se realizará este viernes a las 10:00, con los representantes gremiales de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.

Luego, a las 11:30, será el turno de los sindicatos docentes, que también esperan avances en la discusión para definir una recomposición de los salarios.