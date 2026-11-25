San Pedro: allanaron un taller textil, investigan una deuda por máquinas y alquiler en Juan B. Justo y Chivilcoy

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Región

La Justicia ordenó un allanamiento para constatar el estado de las máquinas y los elementos de un taller textil, tras una denuncia por cuotas impagas y varios meses de alquiler adeudados.

Este martes, personal de la Sub DDI San Pedro-Baradero, junto a representantes de la Fiscalía local, realizó un allanamiento en un taller textil ubicado en la esquina de Juan B. Justo y Chivilcoy. El procedimiento tuvo como objetivo verificar la existencia y el estado de las máquinas y demás elementos denunciados por sus propietarios.

La denuncia por la venta de máquinas y el alquiler del inmueble El procedimiento se enmarca en una investigación penal iniciada a partir de la denuncia presentada por la familia Scazzariello, propietaria de JS Textil, contra los empresarios Alfredo Camilletti y Silvio Corti, quienes habían adquirido maquinaria de corte y confección y alquilado parte del edificio para desarrollar un emprendimiento textil.

La operación se había concretado a fines de 2020, cuando Camilletti todavía se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno local. El acuerdo contemplaba la compra de las máquinas, con un plan de pago en cinco años, y el alquiler del inmueble por un período de seis años.

La iniciativa buscaba reactivar la actividad productiva en las instalaciones de JS Textil, que había cerrado sus puertas en 2019 después de atravesar dificultades económicas que le impidieron sostener la producción.

Qué pasó con el emprendimiento de Camilletti y Corti Luego de poner en marcha el proyecto, los socios comenzaron a enfrentar complicaciones económicas vinculadas, entre otros factores, con la caída general de la actividad textil en el país. La situación terminó afectando la continuidad del emprendimiento, que finalmente dejó de funcionar.

De acuerdo con la denuncia, Camilletti y Corti dejaron de cumplir con los compromisos asumidos con la familia Scazzariello. La deuda incluye cuotas pendientes por la compra de las máquinas y varios meses de alquiler del galpón.

Los propietarios de JS Textil sostuvieron que, ante los reclamos, la respuesta de los empresarios era que se habían fundido y no estaban en condiciones de pagar. Frente a la falta de soluciones, decidieron recurrir a la Justicia penal para reclamar lo adeudado.

El allanamiento permitió constatar el estado de la maquinaria En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso una medida judicial para verificar qué elementos permanecían dentro del galpón y determinar si coincidían con el inventario presentado por los denunciantes.

Uno de los puntos centrales del procedimiento era establecer si las máquinas que habían sido vendidas a los empresarios y los demás elementos del taller continuaban en el lugar. Según la información conocida sobre el operativo, la maquinaria se encontraba en las condiciones descriptas en el inventario incorporado a la denuncia.

Un aspecto relevante del reclamo es que parte de los equipos se encontraba prendada, por lo que su devolución y situación patrimonial también forman parte del conflicto entre las partes.