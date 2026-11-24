San Pedro: Jeremías Aguilar fue segundo en la general de los 8 kilómetros de la Maratón Acuática

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El nadador del Club Náutico San Pedro escoltó a Agustín Canevari, ganador de la prueba principal. La competencia reunió a 372 participantes en las distancias de 8 y 3 kilómetros.

24 de noviembre de 2026 a las 06:35 p. m.

24 de noviembre de 2026 a las 06:35 p. m.

La Maratón Acuática San Pedro tuvo una destacada convocatoria con 372 nadadores que participaron de las pruebas de 8 y 3 kilómetros. En la distancia competitiva, Agustín Canevari, representante del Club Temperley, se quedó con el primer puesto de la clasificación general, mientras que el sampedrino Jeremías Aguilar consiguió una sobresaliente segunda posición.

Agustín Canevari ganó los 8 kilómetros y Jeremías Aguilar fue segundo La competencia principal comenzó a las 12:30 y contó con 213 participantes. Canevari completó el recorrido en 1 hora, 9 minutos y 21 segundos, registro que le permitió quedarse con la clasificación general.

Apenas 42 segundos después llegó Jeremías Aguilar, representante del Club Náutico San Pedro, quien marcó 1:10:03 y se ubicó segundo en la general. Además, el joven nadador obtuvo el primer puesto en la categoría MC-Primera1, correspondiente a participantes de entre 16 y 19 años.

El tercer lugar quedó en manos de Matías Miguel Solano, de Alianza Colón, con un tiempo de 1:10:44. El nadador también se adjudicó su divisional, MC-Master2.

La clasificación general de los ocho kilómetros tuvo entre sus diez primeros puestos a Julián Domecq, Fernando Almada, Federico Pagnanini, Fernando Ranedo, Walter Baer, Lucas Castro y Frida Toriano, quien fue la mejor ubicada entre las mujeres.

Los nadadores del Náutico San Pedro se destacaron en distintas categorías La actuación de los representantes del Club Náutico San Pedro fue uno de los puntos sobresalientes de la jornada. Además del segundo puesto de Aguilar en la clasificación general, la institución consiguió varias victorias en las diferentes categorías de los ocho kilómetros.

Micaela Viladomat se impuso en FC-Primera1 con un tiempo de 1:16:31, mientras que Fernanda Suárez ganó en FC-Master2 al completar el recorrido en 1:20:12.

También consiguieron primeros puestos Florencia Abriata, vencedora en FC-Senior2 con 1:25:08, y Juan Fernando Bennazar, quien se quedó con MC-Senior4 al registrar 1:15:10.

En cuanto a los restantes resultados destacados, Vicente Álvarez terminó tercero en MC-Primera1, Javier Grimoldi ocupó el tercer lugar en MC-Senior4 y Cintia Marsigliotti finalizó quinta en FC-Master1.

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También tuvieron buenas actuaciones Esteban Álvarez, cuarto en MC-Senior3; Andrés Fernández, sexto en MC-Master2; Esteban Ginart, octavo en esa misma divisional; Rafael Sebastián Berruet, séptimo en MC-Senior1; Luis Zubiría, décimo en MC-Senior2; Paula Juan Bennazar, sexta en FC-Senior2, y Patricio Orozco, decimoséptimo en MC-Senior1.

Valentín Quiroga ganó los 3 kilómetros y hubo podio sampedrino La segunda prueba de la jornada fue la distancia de integración de tres kilómetros, que comenzó a las 14:30 y reunió a otros 159 nadadores.

La clasificación general quedó en manos de Valentín Quiroga, representante de Pescadores y Náutica San Pedro, quien completó el recorrido en 23 minutos y 16 segundos. Además, se adjudicó la categoría MI-Primera1.

El segundo y tercer puesto de la general fueron para dos juveniles del Club Náutico San Pedro. Ciro Alejo Albornoz terminó segundo con 24:34, mientras que Felipe Blas completó el podio con 27:26. Ambos se destacaron en la categoría MI-Juvenil, donde Albornoz obtuvo el primer lugar y Blas el segundo. Lucio Barros Medina finalizó cuarto en esa divisional con 28:13.

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El club organizador también consiguió otros triunfos en los tres kilómetros. Gastón Francisco Naso ganó MI-Primera4; Juan Ignacio Tosso se impuso en MI-Primera3; Nicolás Aboy fue primero en MI-Master2; Gisele Verónica Sanjurjo ganó FI-Master2; Gabriela Batalla se quedó con FI-Senior1 y Marcelo Osvaldo Paladini obtuvo el primer puesto en MI-Senior5.

A esos resultados se sumaron los segundos puestos de Silvana Brambilla en FI-Primera4 y Lucián Álvarez Boaglio en MI-Primera1, además del tercer lugar de Karen Silvina Lufrano en FI-Senior4.