San Antonio de Areco: Ruta 8, un árbol cayó sobre la autovía y provocó un accidente en el que una familia se salvó de milagro

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Un automóvil chocó contra un árbol caído cerca del peaje de Solís, en medio de una intensa lluvia. Los tres ocupantes resultaron ilesos, pero el vehículo sufrió daños totales.

Un viaje familiar por la Autovía Nacional 8, partido de San Antonio de Areco, terminó con un violento accidente durante la madrugada, cuando el automóvil en el que circulaba Francisco Ortiz junto a dos familiares impactó contra un árbol que obstruía la calzada, en cercanías del peaje de Solís. Pese a la fuerza del choque, los tres ocupantes salieron ilesos.

Un árbol caído sobre la Ruta 8 provocó el accidente El hecho ocurrió cuando Ortiz se desplazaba en dirección a San Antonio de Areco, acompañado por otras dos personas, una de ellas menor de edad. En ese momento llovía intensamente y las condiciones de visibilidad eran reducidas.

En esas circunstancias, el vehículo se encontró repentinamente con un árbol atravesado sobre la autovía y no pudo evitar el impacto. Como consecuencia del choque, el automóvil pasó por encima del tronco y terminó detenido aproximadamente veinte metros más adelante.

A pesar de la violencia del episodio, los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones. Los sistemas de seguridad del rodado respondieron correctamente, aunque los daños materiales fueron totales. "El auto no sirve más", resumió el conductor al describir las consecuencias del accidente.

El estado del árbol y las condiciones del lugar Luego del impacto, Ortiz intentó retirar el tronco junto a otro automovilista que se detuvo para colaborar. Fue entonces cuando advirtió que la madera estaba completamente putrefacta, una situación que evidenciaba el avanzado deterioro del ejemplar.

Según el relato del conductor, al momento del accidente llovía con intensidad, aunque no había viento. Este detalle volvió a poner el foco sobre el estado del arbolado ubicado junto a la Autovía 8 y los riesgos que puede representar para quienes transitan por el corredor.

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Ortiz agradeció especialmente la asistencia recibida por parte de los Bomberos Voluntarios, personal policial, profesionales del Hospital Zerboni, trabajadores del peaje y vecinos que se acercaron para colaborar después del siniestro.

El mantenimiento del arbolado y la responsabilidad de la concesionaria El sector donde ocurrió el accidente se encuentra bajo la concesión de Vial 8 S.A., empresa que asumió la administración del corredor en septiembre de 2026, en reemplazo de Corredores Viales S.A.

Entre las obligaciones de la concesionaria figuran las tareas de conservación y mantenimiento de la ruta, que incluyen la prevención de riesgos vinculados con el arbolado dentro de la zona de camino. Estas responsabilidades se desarrollan bajo la supervisión de Vialidad Nacional.

Las fotografías tomadas después del accidente muestran el deterioro de la madera del árbol que terminó sobre la calzada. El episodio vuelve a plantear la importancia de realizar inspecciones periódicas y trabajos preventivos para detectar ejemplares en mal estado que puedan representar un peligro para la circulación.