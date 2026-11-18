Arrecifes: una joven de 26 años está en estado crítico tras un choque entre una moto y una camioneta

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La motociclista sufrió una hemorragia cerebral y permanece internada en terapia intensiva del Hospital Santa Francisca Romana. El accidente ocurrió en la esquina de Lamadrid y Misiones.

18 de noviembre de 2026 a las 10:39 a. m.

18 de noviembre de 2026 a las 10:39 a. m.

Una joven de 26 años permanece internada en estado crítico y con riesgo de vida luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en Arrecifes. La mujer circulaba en una motocicleta que colisionó con una camioneta Ford Ranger en la intersección de las calles Lamadrid y Misiones.

Cómo fue el accidente entre la moto y la camioneta en Arrecifes? De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, el siniestro ocurrió el martes y tuvo como protagonistas a una motocicleta IKA de 110 centímetros cúbicos, que circulaba sin patente colocada, y una camioneta Ford Ranger blanca conducida por un hombre de 29 años.

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la mencionada esquina. Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

La joven sufrió una hemorragia cerebral y está en terapia intensiva Una vez ingresada al centro de salud, los profesionales médicos constataron que la motociclista presentaba una hemorragia cerebral. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada inmediatamente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece con pronóstico reservado y riesgo de vida.

La situación de la joven genera preocupación y vuelve a poner en primer plano la problemática de los accidentes de tránsito en Arrecifes, particularmente aquellos que involucran a motociclistas y dejan consecuencias de extrema gravedad.

La Justicia investiga las causas del choque en Arrecifes En el lugar del accidente trabajó personal policial y tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Arrecifes, a cargo del doctor Jorge Casal, junto con la UFI N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás.

La causa fue caratulada como lesiones culposas. La Justicia dispuso el secuestro de ambos vehículos para realizar las correspondientes pericias mecánicas y convocó a personal de Policía Científica para llevar a cabo las tareas de rigor.

Además, se ordenó la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la extracción sanguínea al conductor de la camioneta, en el marco de las medidas judiciales destinadas a esclarecer cómo se produjo el siniestro.