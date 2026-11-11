> Pérez Millán: una mujer confesó haber apuñalado a una joven de 20 años

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La víctima, de 20 años, sufrió dos heridas en el abdomen y una perforación intestinal. Una mujer de 38 años reconoció el ataque y quedó detenida.

Una joven de 20 años permanece internada en el Hospital José María Gomendio de Ramallo luego de ser atacada con un elemento punzante durante una discusión en Pérez Millán. La agresión ocurrió el lunes por la tarde-noche y le provocó lesiones abdominales que obligaron a los médicos a realizarle una intervención quirúrgica de urgencia.

Una discusión terminó con dos heridas de arma blanca De acuerdo con la información policial, la víctima ingresó inicialmente a la sala de primeros auxilios de Pérez Millán con dos heridas provocadas por un arma blanca. Debido a la gravedad del cuadro, el personal sanitario dispuso su traslado al Hospital Gomendio, donde los profesionales constataron las lesiones y resolvieron intervenirla quirúrgicamente.

Un familiar de la joven explicó que la agresora habría utilizado una lezna, una herramienta metálica con punta, con la que le provocó dos heridas profundas en la zona abdominal.

"Dos puntazos con una lezna la apuñaló, un fierro puntudo, que prácticamente la atravesó", relató la persona consultada sobre las características del ataque.

Según ese testimonio, las lesiones comprometieron el abdomen y también provocaron una pequeña perforación en el intestino delgado, una complicación que requirió la intervención de los cirujanos.

La agresora reconoció el ataque y quedó detenida La operación finalizó favorablemente, aunque los médicos resolvieron mantener a la paciente bajo estricta vigilancia debido a la gravedad de las heridas y al riesgo de posibles complicaciones durante el posoperatorio.

"Salió todo bien la cirugía, pero la van a dejar en terapia intensiva", señaló el familiar. También explicó que los profesionales colocaron un drenaje y que ahora deberán seguir de cerca su evolución para evitar infecciones.

En cuanto a la investigación, minutos después de la agresión una mujer de 38 años se presentó voluntariamente en la dependencia policial de Pérez Millán y reconoció haber atacado a la joven durante una discusión.

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Según su declaración, ambas mantenían conflictos de vieja data y, en medio del enfrentamiento, utilizó un elemento punzante para provocarle las lesiones.

Los efectivos procedieron a su aprehensión y este martes 10 de noviembre fue trasladada a sede fiscal para participar de la primera audiencia. La víctima, en tanto, continúa internada en el Hospital Gomendio con lesiones calificadas como graves.

Segundo ataque con arma blanca en pocos días El episodio generó preocupación en Pérez Millán porque se trata del segundo ataque con arma blanca que trasciende públicamente en la localidad en los últimos días.

El antecedente más reciente involucra a una niña de 13 años que fue herida por una adolescente de 15 durante una pelea en la plaza San Carlos Borromeo, ubicada a pocos metros de la comisaría.

En aquella oportunidad, la menor sufrió una lesión en una pierna que requirió siete puntos de sutura. Su madre había denunciado que la adolescente la amenazaba desde hacía tiempo.

Además, la joven de 15 años difundió un video en TikTok en el que contó su versión de lo ocurrido.