Baradero: Abel Pintos llegará a la ciudad con un espectáculo que también tendrá a Turf, Coti y Ahyre

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El Club Atlético presentó una nota ante el Municipio para avanzar con la organización del recital en el predio Carlos Asali. Se estima una convocatoria de entre 8.000 y 9.000 personas.

La ciudad de Baradero se prepara para recibir un espectáculo musical de gran convocatoria con Abel Pintos como figura principal y la participación de Turf, Coti y Ahyre. La confirmación fue realizada por Miguel Curulli, presidente del Club Atlético, quien brindó detalles sobre las gestiones para concretar el evento en el predio Carlos Asali.

Abel Pintos y otros artistas llegarán al predio Carlos Asali La iniciativa surgió a partir de una propuesta de Zero Producciones, empresa interesada en organizar un espectáculo de gran magnitud en un espacio deportivo. La productora se acercó al Club Atlético con la intención de utilizar sus instalaciones y, al conocer que Abel Pintos sería el artista principal, la dirigencia mostró interés en avanzar con el proyecto.

«Viene la productora Zero Producciones que les interesaba hacer un espectáculo en una cancha y cuando nos dijeron que era Abel Pintos, más nos interesó», explicó Curulli durante una entrevista con Tú Radio.

Además del reconocido cantante argentino, la propuesta contempla las actuaciones de Turf, Coti y Ahyre, en una jornada que reunirá diferentes estilos y figuras de la música nacional.

El Club Atlético presentó la nota ante el Municipio En relación con los trámites necesarios para avanzar con la organización, Curulli confirmó que la institución ya presentó la documentación correspondiente ante el Municipio de Baradero.

El dirigente aclaró que la intervención del club estará vinculada principalmente con la cesión de las instalaciones, mientras que la productora tendrá a su cargo la organización general del espectáculo.

«Ellos lo que piden es el ingreso de la nota por el tema del evento, después la productora se encarga de todo», señaló el presidente de la entidad.

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El acuerdo establece que el Club Atlético realizará una concesión del predio Carlos Asali y, como parte de las condiciones, tendrá a su cargo la explotación de la cantina durante el recital. Los ingresos que genere ese sector serán destinados a financiar obras de infraestructura dentro de la institución.

Se esperan entre 8.000 y 9.000 espectadores Uno de los objetivos de la dirigencia es aprovechar la realización del espectáculo para continuar con las mejoras en las instalaciones deportivas. En ese sentido, Curulli explicó que los recursos obtenidos permitirán avanzar con trabajos en la cancha principal, siguiendo el camino de las obras que ya se realizaron en la cancha chica.

En cuanto a la capacidad y distribución del público, el presidente del Club Atlético adelantó que se analiza una propuesta con diferentes sectores, que incluiría plateas y campo.

«Creo que va a haber plateas y campo; se habla cerca de 8 o 9 mil personas», anticipó.