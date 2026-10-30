> Arroyo Dulce, entre la tradición rural, la historia ferroviaria y los proyectos de futuro

Región

A 32 kilómetros de Pergamino, la localidad conserva su identidad rural y apuesta a recuperar espacios históricos, promover el turismo y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

A unos 32 kilómetros de Pergamino, Arroyo Dulce mantiene intactas muchas de las características de los pueblos del interior bonaerense. Con aproximadamente 1.500 habitantes, una fuerte tradición agrícola y una comunidad comprometida con sus instituciones, la localidad trabaja en nuevos proyectos para impulsar el turismo, recuperar espacios históricos y generar alternativas que permitan a los jóvenes construir su futuro sin tener que emigrar.

Arroyo Dulce, un pueblo bonaerense con identidad propia y una comunidad comprometida Ubicado sobre la Ruta Provincial 32, en el partido de Salto, Arroyo Dulce conserva una identidad profundamente vinculada con el campo, el ferrocarril y la vida comunitaria. La solidaridad entre vecinos y el compromiso con las instituciones son algunos de los rasgos que definen a esta localidad, donde muchas de las actividades cotidianas todavía tienen como punto de encuentro los espacios compartidos.

Uno de los símbolos más representativos del pueblo se encuentra en su plaza principal: un tanque de guerra que recuerda la Guerra de Malvinas. Su presencia está vinculada con la iniciativa de Dardo Forti, veterano del conflicto bélico y uno de los referentes de la comunidad, quien impulsó la llegada del vehículo blindado como homenaje a los excombatientes.

La historia de Arroyo Dulce también está atravesada por el trabajo de sus instituciones. El cuartel de Bomberos Voluntarios, fundado como destacamento en 1978 y convertido posteriormente en cuartel propio, cuenta actualmente con 30 integrantes activos que cumplen un sistema de guardia pasiva.

En una comunidad pequeña, la tarea de los bomberos adquiere una dimensión particular. Muchas veces, las personas que necesitan asistencia son familiares, amigos o conocidos de quienes integran el cuerpo. Por eso, la solidaridad no termina cuando concluye una emergencia, sino que continúa con el acompañamiento a las familias afectadas.

Para sostener el funcionamiento del cuartel y financiar el mantenimiento de sus vehículos, los bomberos organizan distintas actividades. Entre ellas se destacan los bailes populares, que pueden convocar a miles de personas, y el tradicional "chancho móvil", un carrito que recorre las calles con un lechón asándose mientras los vecinos compran números para participar de un sorteo.

La formación de nuevas generaciones también ocupa un lugar importante. El cuartel cuenta con una escuela de cadetes para chicos de entre 12 y 17 años, mientras que los adultos interesados en incorporarse al cuerpo activo deben realizar una capacitación específica.

Una escuela centenaria, biblioteca popular y servicios que sostienen la vida del pueblo La educación es otro de los pilares de Arroyo Dulce. La Escuela Primaria N° 16 "Isaac Fernández Blanco" celebró el 8 de abril sus primeros 100 años de historia, un aniversario que movilizó a toda la comunidad educativa y permitió recuperar recuerdos de distintas generaciones de alumnos y docentes.

Actualmente, la institución cuenta con 140 estudiantes y 30 docentes, y funciona con jornada completa. Los chicos reciben desayuno, almuerzo y una colación durante la tarde, en una modalidad que representa un importante acompañamiento para las familias de la localidad.

Uno de los momentos más emotivos de los festejos fue la apertura de una cápsula del tiempo enterrada en 2001. Entre los mensajes recuperados apareció la carta de un alumno que, en medio de la crisis económica y política que atravesaba el país, había expresado un deseo que conserva plena vigencia: "Yo solo deseo para mi país paz y prosperidad".

El acto oficial por el centenario se realizó el 21 de agosto en el gimnasio escolar, con la participación de autoridades, docentes, exalumnos y vecinos. También se organizó una muestra con fotografías, documentos y recuerdos que permitieron reconstruir el recorrido de la institución durante un siglo.

La actividad cultural tiene otro espacio fundamental en la Biblioteca Popular, que funciona desde 2002 y reúne alrededor de 15.000 ejemplares. Además de promover la lectura, desarrolla propuestas de educación ambiental y reciclaje creativo destinadas a los más chicos.

Seguí leyendo Pergamino Una murga para celebrar la santidad: los chicos de catequesis invitan a festejar el Día de Todos los Santos

La cooperativa de servicios públicos también cumple una función central en la organización comunitaria. Se encarga de brindar electricidad, agua potable, telefonía e internet, pero además administra un servicio de sepelio que incluye distintos aspectos del acompañamiento a las familias ante el fallecimiento de un ser querido.

En materia religiosa, la Iglesia Cristo Rey, fundada en 1928 y dedicada al patrono de la localidad, representa otro de los espacios históricos. Aunque el templo sufrió un incendio durante trabajos de reparación del techo, pudo ser reconstruido y conservó su vitral original. Actualmente se celebran misas los domingos con la presencia de sacerdotes que llegan desde Pergamino.

Proyectos turísticos y recuperación ferroviaria para generar nuevas oportunidades Uno de los principales desafíos de Arroyo Dulce es ampliar sus propuestas recreativas y turísticas. A pesar de contar con una historia rica y espacios con valor patrimonial, la localidad todavía tiene una oferta gastronómica limitada, una situación que obliga a los vecinos a trasladarse hacia otras ciudades cuando buscan salir a comer.

Frente a ese escenario, Dardo Forti impulsa un proyecto para recuperar la antigua estación ferroviaria y transformarla en un restaurante temático, con fotografías y elementos vinculados con la historia del ferrocarril. La iniciativa también contempla la posibilidad de contar con un espacio destinado a eventos y encuentros sociales.

El proyecto busca recuperar parte de la memoria de una época en la que el tren que unía Buenos Aires con Rosario era uno de los principales motores económicos y sociales de Arroyo Dulce. Por entonces, la estación concentraba el movimiento de productores agropecuarios que trasladaban sus cosechas y funcionaba como punto de conexión con otras localidades.

Con la desaparición del servicio ferroviario, buena parte de aquella actividad se perdió y el transporte de la producción pasó a depender de los camiones. Sin embargo, los espacios vinculados con el tren todavía forman parte de la identidad local y podrían convertirse en atractivos para quienes visiten el pueblo.

Otra iniciativa apunta a recuperar los galpones ferroviarios y acondicionarlos para construir un salón con capacidad para aproximadamente 1.200 personas. La propuesta permitiría sumar infraestructura para acontecimientos sociales, culturales y recreativos, además de generar movimiento económico.

En paralelo, un grupo de vecinos trabaja para normalizar y modernizar el club local, fundado en 1940. El objetivo es actualizar sus estatutos, ampliar la participación comunitaria y fortalecer una institución que reúne a unos 120 chicos durante la temporada de verano, con actividades deportivas y recreativas que incluyen fútbol, vóley, básquet, bochas y pileta.

La preocupación por el futuro de los jóvenes también forma parte de la agenda comunitaria. Como ocurre en muchas localidades del interior, quienes terminan la escuela secundaria suelen trasladarse a otras ciudades para continuar estudios superiores y no siempre regresan. Aunque no existen estadísticas oficiales, se estima que alrededor del 15% de los jóvenes emigra para acceder a esa formación.

En ese contexto, la recuperación de espacios históricos, el fortalecimiento de las instituciones y la creación de nuevas propuestas aparecen como herramientas para ampliar las oportunidades locales.