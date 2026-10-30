Del chaparrón al sol: ¿Qué tiempo le espera a Pergamino este fin de semana?

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Pergamino

Después de varios días primaverales, Pergamino amaneció este viernes bajo chaparrones intensos que dejaron 10 milímetros de lluvia. Sin embargo, hacia el mediodía el sol volvió a ganar protagonismo.

Pergamino volvió a demostrar este viernes que la primavera puede ofrecer postales bien diferentes en cuestión de horas. Después de varios días con temperaturas agradables y mucho sol, la jornada comenzó con chaparrones intensos que dejaron un registro de 10 milímetros. Sin embargo, las nubes comenzaron a ceder durante la mañana y, hacia el mediodía, el sol se abrió paso para devolverle a la ciudad el aire primaveral.

Con el cielo despejándose y el termómetro en ascenso, el panorama cambió rápidamente y dio lugar a una tarde cálida, de esas que invitan a salir, caminar y disfrutar de los espacios al aire libre.

Pero ¿qué pasará durante el fin de semana? Según el pronóstico de Meteored Argentina, el buen tiempo tendrá continuidad durante el sábado, aunque el domingo volverá a cambiar el escenario con la llegada de lluvias que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

Viernes: de la lluvia a una tarde primaveral La lluvia fue protagonista durante las primeras horas de este viernes, cuando los chaparrones sorprendieron a los pergaminenses y dejaron un acumulado de 10 milímetros.

No obstante, el cambio de las condiciones no tardó en llegar. Con el correr de la mañana, las precipitaciones quedaron atrás y el sol volvió a instalarse en el cielo, dando paso a una jornada agradable.

Meteored Argentina anticipa para este viernes una temperatura máxima de 24 grados. Hacia la noche se espera un cielo con nubes y claros, con valores térmicos cercanos a los 17 grados.

El viento soplará del sector sureste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 kilómetros por hora.

Así, después de un comienzo pasado por agua, Pergamino recuperará las condiciones típicas de la primavera, con temperaturas moderadas y una tarde que permitirá aprovechar las actividades al aire libre.

Sábado: el sol volverá a ser protagonista Quienes tengan planes para el sábado podrán mirar el pronóstico con optimismo. De acuerdo con las previsiones de Meteored Argentina, la jornada comenzará con nubosidad, aunque el panorama mejorará hacia media mañana, cuando el sol ganará espacio y permanecerá durante el resto del día.

La temperatura mínima se ubicará en los 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25, en un escenario que anticipa una jornada cálida y agradable.

El viento soplará del este durante todo el día, sin que el pronóstico indique cambios importantes en las condiciones generales.

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Con estas perspectivas, el sábado se perfila como la mejor oportunidad del fin de semana para organizar actividades al aire libre, compartir una salida o disfrutar de los espacios verdes de la ciudad antes de que vuelva a cambiar el tiempo.

Domingo: vuelven las lluvias Como suele ocurrir en la primavera, la estabilidad tendría una duración limitada. La frase que sostiene que lo bueno, si breve, es dos veces bueno podría encontrar su excepción en el pronóstico del domingo, cuando las lluvias volverían a instalarse en Pergamino.

Meteored Argentina anticipa un 80 por ciento de probabilidades de precipitaciones, que podrían comenzar durante las primeras horas de la mañana y prolongarse hasta la noche, con intervalos de distinta intensidad.

Los valores estimados se ubican entre los 14 y los 20 milímetros, aunque los registros finales dependerán de cómo se desarrollen las precipitaciones.

A pesar de la lluvia prevista, las temperaturas no mostrarían un descenso significativo. La mínima rondaría los 16 grados y la máxima alcanzaría los 25, en un contexto de elevada humedad.

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De cumplirse estas previsiones, el domingo presentaría condiciones muy diferentes a las del sábado, con un cielo mayormente condicionado por las precipitaciones y menos oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre.

Un fin de semana con dos caras El panorama climático para Pergamino anticipa un fin de semana cambiante, con una jornada de sábado que promete sol y temperaturas agradables, seguida de un domingo con altas probabilidades de lluvia.

Después de los chaparrones que marcaron el inicio de este viernes, la mejora de las condiciones volvió a poner en escena el tiempo primaveral. Sin embargo, el pronóstico invita a aprovechar el sábado y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones para el cierre del fin de semana.