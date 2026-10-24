Miguel Errandonea y el equipo argentino llegaron a la final del Texas Open Fire

> Miguel Errandonea y el equipo argentino llegaron a la final del Texas Open Fire

Pergamino

El especialista pergaminense en carnes integra la delegación nacional que logró acceder a la instancia decisiva del certamen gastronómico que se desarrolla en Estados Unidos. Ahora aguardan los resultados definitivos.

24 de octubre de 2026 a las 07:50 p. m.

24 de octubre de 2026 a las 07:50 p. m.

El pergaminense Miguel Errandonea, asador y especialista en maduración de carnes, alcanzó junto al equipo argentino la final del Texas Open Fire Meat Up 2026, una importante competencia internacional de cocina con fuego abierto que se celebra este sábado en Quail Crossing Ranch, en Hondo, Texas, Estados Unidos.

La delegación nacional, integrada por Federico Royo, Salvador Mazzocchi, Vilmar Paiva, Juan de la Cruz, Miguel Errandonea y Darío Brugnoni, consiguió ubicarse entre los finalistas del certamen, que reúne a especialistas en preparaciones culinarias realizadas con fuego.

La participación argentina genera expectativas, especialmente por el antecedente de 2024, cuando el equipo nacional obtuvo importantes reconocimientos con sus empanadas de vacío al asador.

Ahora, con la clasificación a la final confirmada, Errandonea y sus compañeros aguardan la publicación de los resultados oficiales para conocer su posición definitiva en la competencia.

Una nueva experiencia internacional que vuelve a colocar el talento gastronómico argentino, y particularmente el de Pergamino, en un escenario de relevancia.

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